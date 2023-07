Japonský výrobca automobilov Nissan Motor a jeho francúzsky partner Renault dosiahli konečnú dohodu o úprave svojej aliancie. Vyplýva to z vyrovnania podielov, ktoré podniky jeden v druhom vlastnia, oznámili v stredu firmy. Dodali, že Nissan v rámci dohody investuje až 600 miliónov eur do novej divízie Renaultu na výrobu elektromobilov.

Firmy už vo februári predstavili rámcovú dohodu, podľa ktorej automobilka Renault zníži svoj podiel v Nissane na 15 percent zo súčasných 43,4 percenta, zatiaľ čo Nissan si ponechá súčasný 15-percentný podiel v Renaulte. Podľa konečnej dohody prevedie Renault podiel 28,4 percenta v Nissane do zvereneckého fondu. Táto transakcia by sa podľa oznámenia podnikov mala uskutočniť do konca roka.

Podoba aliancie, ktorá vznikla v roku 1999, sa mení v dôsledku rastúcej nespokojnosti Nissanu s prílišnou dominanciou Renaultu v tomto partnerstve. Nissan zhruba pred dvadsiatimi rokmi takmer skrachoval, po finančnej injekcii od Renaultu sa však zotavil a stal sa hlavným motorom rastu aliancie, uviedla agentúra Kjódó.

Automobilky pôvodne chceli dokončiť rokovania o úprave aliancie do konca marca. Rozhovory však skomplikovali pochybnosti Nissanu o podmienkach dohody, napríklad o prístupe k duševnému vlastníctvu v oblasti elektromobilov.

Investícia do divízie Renaultu pre výrobu elektromobilov zabezpečí Nissanu zastúpenie v jej správnej rade. Podľa šéfa Nissanu Makota Učidu investície do divízie s názvom Ampere podporia expanziu podniku na trhu s elektromobilmi v Európe. Zdroje agentúry Reuters odhadujú hodnotu divízie Ampere až na desať miliárd eur. Nissan vo februári uviedol, že v divízii kúpi maximálne 15-percentný podiel. Stredajšia správa však informáciu o výške podielu neobsahuje.