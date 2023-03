Automobilový priemysel sa v strednej Európe naďalej trápi. Po pandémii sa musia automobilky vyrovnať s nedostatkom čipov aj ďalších komponentov, vojna na Ukrajine zasa priniesla napríklad nedostatok káblových zväzkov. Uviedli to analytici VÚB Zdenko Štefanides a Michal Lehuta.

Predpokladaný pokles na Slovensku

„Slovenské automobilky sa síce budú pripravovať na produkciu nových modelov, čo ich výrobu v tomto roku obmedzí, v horizonte niekoľkých štvrťrokov by to však už mohlo priniesť dlho očakávané oživenie,“ uviedli analytici.

Pripomenuli, že Oxford Economics v tomto roku Slovensku predpovedá ďalší pokles výroby automobilov, a to medziročne až o takmer 15 percent. V roku 2024 by ale malo prísť zotavenie s medziročným štvrtinovým rastom produkcie.

Slabý rok 2023 pre automobilky predpovedá aj The Economist. Aj keď by celosvetové predaje áut mohli vzrásť, stále však budú výrazne zaostávať za doteraz rekordným rokom 2019, a to najmä v segmente firemných vozidiel.

Európske automobilky ohrozuje aj konkurencia z Číny. Čínske autá sú už podľa analytikov oveľa kvalitnejšie ako v minulosti a zároveň stále citeľne lacnejšie ako západná produkcia.

Hovorkyňa najväčšej automobilky na Slovensku Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová priblížila, že počas predchádzajúceho roka automobilka začala s predsériovou výrobou nových generácií modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb. „Výroba nových modelov bude integrovaná do existujúcej infraštruktúry. Počas uplynulého obdobia sa v tomto segmente uskutočnili rozsiahle práce naprieč celým výrobným procesom,“ spresnila. Spoločnosť podľa hovorkyne v tomto roku očakáva aj postupné zmierňovanie nedostatku polovodičov.

Sektor by mohli potiahnuť elektromobily

Vyšší ako priemerný rast predaja by mali podľa analytikov zaznamenať elektrické vozidlá, kde ale opäť dominuje Čína, ktorá ich výrobu aj dotuje, kým Nemecko naopak ich podporu zmenšilo. „Ich výroba je o niečo jednoduchšia na časť motora, a tak aj na pracovné sily. Väčší podiel pridanej hodnoty v nich tak bude tvoriť (okrem batérií) elektronika a softvér,“ upozornili analytici VÚB. Osud spaľovacích motorov, ktorých výrobu chce EÚ po roku 2035 zakázať, by podľa nich ešte mohli aspoň čiastočne zachrániť syntetické palivá, vyrábané z vodíka a oxidu uhličitého.

Slovensko sa trendu výroby elektromobilov najviac priblížilo plánovanou výstavbou závodu automobilky Volvo pri Košiciach. Tá by mala ročne vyrábať asi 250-tisíc elektrických automobilov.

Štát by podľa generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu SR Viktora Marušáka mal predaj bezemisných vozidiel podporiť, a to jednak priamou podporou pre ľudí, ale aj budovaním nabíjacej infraštruktúry. „Okrem toho by samozrejme mal štát podporovať investície do elektrickej mobility, aby nám tu priemysel ´nezhasol´ s prechodom na výrobu bezemisných vozidiel. Za každou z týchto troch oblastí sa skrýva vlastný vesmír, s ktorým si musí štát poradiť,“ dodal Marušák.