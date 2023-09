Švédska automobilka Volvo Cars plánuje zdvojnásobiť pôvodne ohlásenú výrobnú kapacitu svojej pripravovanej fabriky na východe Slovenska, kde bude vyrábať elektromobily. To by znamenalo, že kapacita závodu dosiahne pol milióna vozidiel ročne. Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý skupina Volvo predložila slovenským úradom. Automobilový priemysel je už teraz hlavným motorom ekonomiky Slovenska, ktoré je v prepočte na obyvateľa najväčším výrobcom áut na svete.

Výrobná kapacita závodu švédskej automobilky podľa dokumentu v prvej fáze dosiahne 250-tisíc vozidiel ročne. Druhá etapa projektu bude znamenať možnú výrobu ďalších 250-tisíc áut za rok. V každej z fáz by podnik mal vytvoriť štyritisíc až päťtisíc pracovných miest.

Vlani v júli firma Volvo Cars pri ohlásení investície za 1,2 miliardy eur na Slovensku informovala, že výrobná kapacita budúcej továrne v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach bude štvrť milióna áut ročne. So začiatkom prevádzky tam počíta v poslednom štvrťroku 2026.

V prípade plného využitia kapacity by sa Volvo stalo najväčšou automobilkou na Slovensku. Autá v krajine v súčasnosti montujú firmy Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen.

Väčšinovým vlastníkom spoločnosti Volvo Cars je čínska skupina Geely, ktorá automobilku kúpila v roku 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor.