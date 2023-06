Americká automobilka Ford otvorila v pondelok v Kolíne nad Rýnom nový závod na výrobu elektromobilov, do ktorého investovala takmer dve miliardy eur. V súčasnosti sa pracuje na prototypoch a sériová výroba elektromobilov značky Ford by sa mala rozbehnúť do konca tohto roka. Výrobná kapacita bude podľa plánov spoločnosti 250-tisíc vozidiel ročne.

Ford doteraz v Európe elektromobily nevyrábal. Spoločnosť je pod tlakom, keďže na výrobu elektrických vozidiel prešla neskôr ako hlavní konkurenti a na európskom automobilovom trhu stráca pozície.

V Kolíne nad Rýnom Ford pôsobí od roku 1930. Spoločnosť tam v súčasnosti zamestnáva približne 14-tisíc ľudí. Nedávno jej vedenie oznámilo, že ich počet plánuje znížiť o asi 2 300. Investícia do elektromobility znamená, že lokalita bude pre Ford naďalej zohrávať dôležitú úlohu, uviedla automobilka.