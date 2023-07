Britský výrobca luxusných vozidiel Aston Martin Lagonda v druhom štvrťroku prehĺbil očistenú prevádzkovú stratu o jedno percento na 38,9 milióna libier (45 miliónov eur) . Strata však bola výrazne nižšia, ako čakali analytici, a to vďaka rastu cien a vyššiemu dopytu po športovo-úžitkovom vozidle DBX707 a limitovanej verzii modelu V12 Vantage Roadster. Spoločnosť to uviedla vo výsledkovej správe.

Analytici očakávali prevádzkovú stratu až 51 miliónov libier. Tržby stúpli o 23 percent na 381,5 milióna libier a rovnako prekonali očakávania.

Dopyt po modeli Valour, ktorý bol uvedený na trh pri príležitosti 110. výročia založenia značky a je inšpirovaný pretekárskymi vozidlami zo 70. rokov, bol bezprecedentný, uviedol generálny riaditeľ Amedeo Felisa. „V prvých dvoch týždňoch bolo predaných všetkých 110 kusov, pričom čakacia listina stále rastie," dodal. Predaj áut zo špeciálnej edície by sa mal začať v druhom štvrťroku.

Aston Martin potvrdil, že za celý tento rok počíta s predajom zhruba sedemtisíc vozidiel. Za polrok predaj vzrástol o desať percent na takmer tritisíc vozidiel.

Firma plánuje v roku 2025 uviesť na trh svoj prvý elektromobil. Do roku 2026 by mali mať všetky jej nové modely elektrifikovanú verziu. Základný rad vozidiel má byť plne elektrický do roku 2030.

Automobilka Aston Martin bola založená v roku 1913. Jej autá preslávil okrem iného fiktívny tajný agent James Bond. V roku 2018 firma uviedla svoje akcie na londýnsku burzu.