Austrálski poľnohospodári tento rok vďaka výdatným dažďom očakávajú ďalší rekordný vývoz. Hodnota exportu poľnohospodárskych výrobkov by sa tak mohla dostať až na úroveň 75 miliárd dolárov (približne 70,34 miliárd eur). S odvolaním sa na úrad pre poľnohospodárske a ekonomické zdroje to napísal portál BBC.

Očakáva sa mimoriadne veľká úroda obilia a olejnín, ktorá prispeje k zvýšeniu objemu exportu. Do júna by sa mohol vyviezť rekordný objem pšenice, jačmeňa, repky, bavlny a ciroku.

„Mali sme neuveriteľné šťastie. Tá vysoká úroveň produkcie je určite spôsobená dažďom, konkrétne dažďom v ten správny čas," povedal šéf Inštitútu pre poľnohospodárstvo a potraviny La Trobe v Melbourne Tony Bacic.

„Hviezdy nám boli naklonené. Keby dažde prišli o niečo neskôr alebo včas neustali, mohli sme prísť o veľkú úrodu," dodal.

Okrem rekordnej úrody pomáhajú exportérom aj súčasné vysoké ceny poľnohospodárskych plodín. K rastu cien pšenice, ktorú Austrália vo veľkom vyváža, prispela vojna na Ukrajine a sucho v iných exportných krajinách.

V najbližších mesiacoch sa ale v Austrálii očakáva väčšie sucho. To by malo prísť ruka v ruke s poľavovaním klimatického javu nazývaného La Niña, ktorý v posledných rokoch znížil globálne teploty a priniesol silné dažde do krajín, ako je Austrália a Kanada.

Budúci rok by tak mal výrazne klesnúť vývoz austrálskych poľnohospodárskych plodín. Očakáva sa takisto pokles cien komodít na svetových trhoch aj vďaka oživeniu globálnej produkcie.