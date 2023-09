V kľúčovej vládnej aukcii neboli zakúpené žiadne nové kontrakty na projekty veterných elektrární na mori. Firmy, ktoré sa podieľajú na rozvoji veterných elektrární, svoje rozhodnutie odôvodnili tým, že cena ponúknutá vládou neodráža rastúce náklady v odvetví. Výsledok aukcie tak zasadil tvrdú ranu britskej stratégii budovania obnoviteľných zdrojov energie, uviedla BBC.

Výsledok aukcie by tiež mohol ohroziť splnenie cieľa nulových čistých emisií, ktorý si Británia stanovila do roku 2050. Pre splnenie cieľa krajina potrebuje zvýšiť kapacitu veterných elektrární na mori do roku 2030 na 50 gigawattov (GW) zo súčasných zhruba 14 GW.

V minuloročnej aukcii boli hlavným príjemcom finančných prostriedkov projekty veternej energie na mori s výkonom sedem GW. V najnovšej aukcii však firmy žiadnu ponuku nepodali.

V odvetví veterných elektrární na mori sa prudko zvýšili náklady. To prinútilo firmy v tomto sektore po celom svete odstúpiť od projektov alebo sa snažiť o ich prehodnotenie. Minulý týždeň popredný investor Orsted oznámil vysoké odpisy svojich amerických projektov.

Aj výrobcovia turbín sa stretávajú s problémami s kvalitou, ako rozširujú svoju technológiu. To má dopad aj na ich zisky.

Námestník na ministerstve energetiky Graham Stuart po aukcii uviedol, že plány Británie sa nemenia a že veterná energia na mori zostáva ústredným bodom snahy o dekarbonizáciu dodávok elektriny. Cieľ vybudovať do roku 2030 na mori veterné elektrárne s kapacitou 50 GW vrátane plávajúcich elektrární s kapacitou päť GW sa podľa neho nemení.

Britský systém CfD, ktorý bol spustený v roku 2014, ponúka investorom do rozvoja elektrární z obnoviteľných zdrojov garantovanú cenu za ich elektrinu. Problémom je ale zavedenie cenového stropu pre ponuky veterných elektrární na mori vo výške 44 libier (51 eur) za megawatthodinu (MWh). Tento strop je podľa zástupcov odvetvia obnoviteľnej energie príliš nízky a neumožňuje investorom pokryť náklady.

Jednotlivé firmy, ako je nemecká RWE a švédska Vattenfall, upozornili, že náklady na projekty veterných elektrární na mori vzrástli približne o 40 percent. Vattenfall dokonca pozastavil vývoj projektu, ktorý vlani v Británii získal štátnu podporu.

Celkový výkon všetkých projektov obnoviteľných zdrojov, ktoré sa zúčastnili poslednej aukcie, je 3,7 gigawattu. To je menej ako vlani, keď vláda podporila projekty za 11 GW. Na prvom mieste sa tento rok skončili projekty solárnej energie s kapacitou 1,9 GW a na druhom veterné projekty na pevnine s kapacitou 1,8 GW.