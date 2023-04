Od augusta tohto roka sa má zlepšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku a zefektívniť jej fungovanie. Dosiahne sa to zavedením typu posádky „RV“, teda ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime, či úpravou pravidiel zmeny sídla stanice ZZS. Zadefinuje sa tiež čas, počas ktorého má cieľové zdravotnícke zariadenie prevziať pacienta od posádky ZZS. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý schválila vláda. Novelou zákona má rezort zdravotníctva splniť jeden z míľnikov reformy v rámci plánu obnovy, ktorou sa podmieňujú investície do zdravotnej starostlivosti.

Zákon v súčasnosti nepozná typ posádky „RV“ – ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime. Ide o osobné motorové vozidlo s lekárom a s materiálno-technickým vybavením podobným posádke rýchlej lekárskej pomoci.

„V súčasnosti na zásahy ku pacientom so zlyhaním niektorej, respektíve všetkých, životných funkcií smerovali spravidla dve sanitné vozidlá dodávkového typu s kompletným vybavením, vrátane vybavenia na transport pacienta – posádka rýchlej lekárskej pomoci a najbližšia posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedol rezort. Posádka „RV“ sa vzhľadom na veľkosť osobného motorového vozidla jednoduchšie dostáva ku pacientovi, najmä v mestskom prostredí s hustou dopravnou premávkou.

Lekár posádky „RV“ následne na základe stavu pacienta buď pokračuje vo vozidle rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice, alebo je takmer okamžite dostupný pre ďalší zásah k pacientovi potencionálne ohrozenom na živote. „Zavedenie tohto typu posádky podľa analýz Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zlepší dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre pacientov a skráti čas, za ktorý dokáže pacient v ohrození života dostať odbornú zdravotnú starostlivosť,“ tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Upravujú sa aj pravidlá zmeny sídla stanice ZZS. Zmeniť sídlo stanice ZZS bude možné len so súhlasom ministerstva zdravotníctva, ktoré si na tento účel vyžiada stanovisko operačného strediska tiesňového volania ZZS. Ministerstvo zdravotníctva môže udeliť súhlas na zmenu sídla stanice ZZS, len ak z tohto stanoviska vyplýva, že požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie ZZS.

Návrhom novely zákona sa zároveň mení vyhlasovateľ výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Ministerstvo zdravotníctva SR, čo by malo podľa rezortu zdravotníctva zvýšiť transparentnosť výberového konania.