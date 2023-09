Zároveň v období od septembra 2022 do augusta 2023 bolo povolených 15 reštrukturalizácií, čo je o 42,31 percenta menej než v období od septembra 2021 do augusta 2022. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, podľa ktorej od roku 2006 do konca augusta 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 5 035 konkurzov a bolo povolených 919 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Negatívny augustový rekord

V auguste bolo na Slovensku vyhlásených 44 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a boli povolené dve reštrukturalizácie. „Keď v júli počet konkurzov klesol na najnižšiu úroveň za posledných 28 mesiacov, v auguste bol prekonaný rekord z opačného pólu: od januára 2013 nebolo v jednom mesiaci vyhlásených tak veľa firemných konkurzov. Dlhodobo platí, že najčastejšie do konkurzu vstupujú jednoosobové eseročky bez zamestnancov z obchodu, stavebníctva a priemyslu,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 175 percent (zo 16 na 44), počet reštrukturalizácií klesol o tretinu (z tri na dve). V medziročnom porovnaní s augustom 2022 počet konkurzov vzrástol o rovných 100 percent (z 22 na 44). Rovnako vzrástol aj počet reštrukturalizácií – z jednej na dve. Obe boli spoločnostiam s ručením obmedzeným.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v auguste 2023 bolo 43 konkurzov (97,73 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 39 (90,70 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, dve (4,65 percenta) boli verejné obchodné spoločnosti, jedno (2,33 percenta) bolo družstvo a jedna (2,33 percenta) bola európska spoločnosť. Jeden konkurz bol vyhlásený na majetok združenia.

Kto smeroval do konkurzu?

V auguste 2023 viac ako 70 percent firiem v konkurze boli „samozamestnávatelia“, pričom ďalších 11,36 percenta predstavovali spoločnosti s menej ako desiatimi zamestnancami. Zo spoločností s povolenou reštrukturalizáciou jedna zamestnávala tiež menej ako desať ľudí a druhá od 50 do 99 pracovníkov.

Viac ako polovica všetkých konkurzov vyhlásených v auguste 2023 sa týkala firiem pôsobiacich v troch ekonomických odvetviach. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v stavebníctve (deväť), v priemyselnej výrobe (osem) a vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (osem). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v priemysle (jedna) a v stavebníctve (jedna).

Z hľadiska sídla spoločností, ktoré sa dostali do konkurzu, ich bolo podľa CRIF najviac vyhlásených v Bratislavskom (12) a v Prešovskom kraji (osem). Jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou sídli v Nitrianskom kraji a jedna v Košickom kraji.