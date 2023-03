Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) odmieta politické zásahy a spochybňovanie výsledkov výzvy z plánu obnovy na veľké investičné projekty. Chce sa obrátiť na Európsku komisiu, aby dohliadla na transparentnosť, informoval riaditeľ kancelárie Miroslav Valaštík.

Kritérium dôležitosti zariadení

,,Výsledky výzvy z plánu obnovy určené na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc rešpektujeme a vítame, že medzi úspešnými sú aj projekty regionálnych nemocníc. Doterajšie prostriedky z plánu obnovy vo výške viac ako 600 miliónov eur smerovali totiž výhradne do štátnych koncových nemocníc," skonštatovala ANS.

Upozornila, že investície by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení. ,,Ich využitie by malo v prvom rade podliehať kritériu dôležitosti zariadení a ich úlohy v nemocničnej sieti aj vzhľadom na prijatú optimalizáciu siete nemocníc," doplnila.

Asociácia nemocníc chce požiadať Európsku komisiu (EK), aby zabránila politickému zasahovaniu do výzvy. ,,Z predchádzajúcej komunikácie so zástupcami EK je zrejmé, že spochybňovanie či zrušenie výzvy by znamenalo, že slovenské zdravotníctvo príde o viac ako 200 miliónov eur," dodala.

Neštandardný postup

Rezort zdravotníctva minulý týždeň zverejnil vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na veľké investičné projekty. Peniaze má získať osem nemocníc. Najviac ich má dostať popradská a levočská nemocnica, každá vyše 42 miliónov eur.

Financie má získať tiež nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, nemocnice v Bardejove, Skalici, Zvolene, Čadci a Bojniciach.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý aktuálne riadi aj rezort zdravotníctva, v piatok (3. 3.) informoval, že výsledky výzvy dá preveriť. Postup bývalého povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v tejto súvislosti označil za neštandardný. Skritizoval, že zoznam úspešných žiadateľov zverejnil v posledných hodinách odchodu.