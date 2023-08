Argentína v pondelok zvýšila kľúčový úrok a devalvovala národnú menu v snahe upokojiť investorov po tom, čo v prezidentských primárkach získal najviac hlasov krajne pravicový populista.

Zvýšenie tlaku na trhy

Argentínska vláda v pondelok devalvovala svoju menu o takmer 18 percent približne na 350 pesos za dolár, zatiaľ čo centrálna banka zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 21 percentuálnych bodov na 118 percent, keďže tlak na argentínske finančné trhy sa po primárnych voľbách zvýšil.

Kongresman Javier Milei, krajne pravicový libertarián, ktorý chce drasticky obmedziť centrálnu banku a „dolarizovať“ ekonomiku, otriasol trhmi, keď v primárkach pred októbrovými prezidentskými voľbami získal približne tretinu hlasov, čo bol najväčší podiel.

Trhy stavili na silnejšie výsledky umiernenejších kandidátov v hlasovaní, ktoré funguje ako generálka na voľby o dva mesiace.

Nadhodnotenie meny

Oficiálny devízový kurz 350 pesos za dolár je stanovený až do októbrových volieb, uviedla centrálna banka. Paralelné neformálne peso kleslo na začiatku obchodovania takmer o 10 percent na rekordné minimum 670 za dolár. Klesli aj akcie, pričom v jednom momente dosiahli najnižšiu úroveň od marca 2020.

Devalvácia meny ju pomôže priblížiť k reálnej hodnote, poznamenal William Jackson, hlavný ekonóm rozvíjajúcich sa trhov v Capital Economics. Ale skutočnosť, že peso bude stabilné až do volieb, namiesto toho, aby sa nechalo postupne klesať (ako to doteraz), bude mať za následok len to, že v nasledujúcich mesiacoch bude argentínska mena opäť vážne nadhodnotená, dodal.

Kongresman Milei v kampani kritizoval politikov, ktorí podľa neho celé roky zle riadili ekonomiku a nechávali krajinu potácať sa od krízy ku kríze.

Argentína sa pripravuje na šiestu recesiu za uplynulých 10 rokov a zápasí s infláciou vyššou ako 100 percent. Milei tvrdí, že dokáže skrotiť rast cien tým, že sa zbaví pesa a nahradí ho americkým dolárom. Tento krok by však podľa mnohých ekonómov spôsobil finančný chaos.