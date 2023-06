Finančná skupina Arca Capital mala v pláne postaviť v bratislavskom Ružinove mrakodrap. Avšak jej dcérska developerská firma Locus Plus skončila v konkurze, ktorý odhalil podrobnosti, informuje sme.sk.

Nová budova mala ponúknuť mix kancelárií, bytov, obchodov, ale aj hotel, avizoval v roku 2019 majoritný akcionár Rastislav Velič. Procesy sa o niekoľko mesiacov skomplikovali, keďže Arca čelila problémom a následným bojom o prežitie, ktorý ukončilo schválenie reštrukturalizácie.

Realitný projekt sa mal volať Origami alebo Arca Tower, za ktorým stálo architektonické štúdio Sibert+Talaš, podľa znalca mal projekt hodnotu takmer 50-tisíc eur.

Pozemky, na ktorých by vyrástol nový mrakodrap, však majú hodnotu miliónov eur. Vlastnila ich firma Locus Plus, ktorú súd poslal do konkurzu. Záložné právo na nehnuteľnosť majú Privatbanka a Aldire Funding patriace finančnej skupine Penta. Banka avizovala dražbu, ale tá sa nakoniec neuskutočnila a o ďalšom osude majetku skrachovanej fimy Locus Plus nie je rozhodnuté.