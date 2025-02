Šéf Spotify Daniel Ek opäť otvorene zaútočil na Apple. Obviňuje technologického giganta, že zámerne ignoruje pravidlá EÚ a marí férovú súťaž. Najnovšie tvrdí, že snaha Apple o súlad s Aktom o digitálnych trhoch (DMA) je „fraškou“. Podľa Eka firma využíva taktiku odkladania a zdržiavania, aby si udržala svoju dominanciu.

„Je čas, aby Európa ukázala, že dokáže vynútiť dodržiavanie zákonov,“ vyhlásil D. Ek v rozhovore pre Bloomberg. Európska komisia už skôr naznačila, že Apple môže dostať pokutu až do výšky desať percent ročných príjmov, píše portál Bloomberg.

Apple dlhodobo čelí kritike za pravidlá v App Store, ktoré zasahujú najmä hudobné streamovacie služby ako Spotify. Praktiky, ktoré Apple uplatňuje, majú jasný cieľ – chrániť svoj vlastný produkt Apple Music.

For almost five years – 1,782 days – we have been asking the European Commission to take action against Apple. You can imagine my excitement when the DMA was created and passed into law because it was such a progressive step against Apple’s App Store monopoly.