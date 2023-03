Americká spoločnosť Apple investuje v nasledujúcich šiestich rokoch do svojho európskeho centra pre dizajn čipov v Mníchove ďalšiu miliardu eur. Do centra v Mníchove, ktoré je teraz jej najväčším vývojovým centrom v Európe, tak firma od roku 2021 celkovo sľúbila investovať dve miliardy eur. Apple to vo štvrtok oznámil v tlačovej správe.

Výsledky vývoja v mníchovskom centre majú Applu pomôcť osamostatniť sa od dodávateľa čipov Qualcomm. Výrobca iPhonov teraz od Qualcommu nakupuje čipy pre mobilné telefóny piatej generácie.

Generálny riaditeľ Applu Tim Cook uviedol, že inžinierske tímy v Mníchove patria k svetovej inovačnej špičke a pomáhajú vyvíjať nové technológie, ktoré sú základom produktov Applu. V rámci investície Apple v Mníchove plánuje nové sídlo a ďalšie priestory pre výskum a vývoj na dvoch nových adresách v blízkosti nového sídla.

Apple otvoril pobočku v Nemecku v roku 1981 s desiatimi zamestnancami, v súčasnosti ich má viac ako 4 500. Za posledných päť rokov sa firma v Nemecku rozrástla o viac ako 80 percent a počas troch rokov prijala vyše 1 600 zamestnancov.