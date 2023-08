Manažéri, právnici a iní dobre platení odborníci, zvyčajne označovaní za bohatých, uviedli, že sa necítia v dobrej finančnej kondícii. Ide o strednú vrstvu ľudí so stabilnými pracovnými miestami, ktorí vlastnia dom a majú zaistené dôchodkové sporenie. Podľa nedávneho prieskumu agentúry Bloomberg niektorí dokonca povedali, že sa považujú za chudobných.

Z tých Američanov, ktorí zarábajú viac ako 175-tisíc dolárov ročne, jedna štvrtina uviedla, že je buď „veľmi chudobná“, „chudobná“, alebo „dokážu sotva vyžiť“. Dokonca aj mnohí z tých, ktorí zarábajú viac ako milión dolárov ročne, povedali to isté. V súčasnosti si stále menej ľudí vrátane milionárov pochvaľuje svoje finančné postavenie.



Napriek svojmu vysokému čistému majetku sa len necelá polovica všetkých milionárov, konkrétne 44 percent, cíti „veľmi pohodlne“, zistila samostatná správa Edelman Financial Engines. V skutočnosti sa len 12 percent Američanov a 29 percent milionárov považuje za bohatých. Viac ako polovica z nich uviedla, že by potrebovala aspoň tri milióny dolárov, jedna tretina si vyrátala až päť miliónov.



Podľa hlavného analytika spoločnosti Bankrate Marka Hamricka sa americký sen rozplýva. „Štrukturálne alebo dlhodobé zmeny poškodzujú schopnosť Američanov spravovať svoje osobné financie,“ povedal. Preč sú už podľa neho časy, keď si manželský pár s deťmi v USA vystačil s jednou zárobkovo činnou osobou v dome.