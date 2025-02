Kremeľ vylúčil akékoľvek rokovania o štatúte piatich regiónov na východe a juhu Ukrajiny, ktoré Rusko formálne anektovalo, ale štyri z nich plne nekontroluje. Územia, ktoré sa stali subjektmi Ruskej federácie a sú zapísané v jej ústave, sú „neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ide o „nepopierateľný a neodškriepiteľný“ fakt.

Peskovove slová sú reakciou na otázku, či sľub amerického prezidenta Donalda Trumpa „vrátiť Ukrajine čo najviac území“ skomplikuje rokovania o ukončení rusko-ukrajinskej vojny.

Hovorca Kremľa predpokladá, že ak bude zachovaná politická vôľa Ruska a Spojených štátov, bude možné „prejsť procesom ukrajinského urovnania“. Vojna na Ukrajine je podľa Peskova príliš komplikovaná a nikto neočakáva „ľahké a rýchle“ riešenia.

Šéf Bieleho domu už skôr vyhlásil, že jeho vláda sa bude usilovať dosiahnuť pre Kyjev čo najvýhodnejšiu dohodu, aby mohol dostať späť čo najviac územia. Zároveň ale uznal, že to bude ťažké, pričom Ukrajina by „mala zabudnúť“ na vstup do NATO.