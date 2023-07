Výrazné zmeny v cenách benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach analytici nepredpokladajú. Ak sa ostatné úrovne svetových cien ropy udržia dlhší čas, podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa to bude znamenať určitú korekciu cien palív smerom nahor. To by sa mohlo týkať najmä nafty, kde najmä európsky trh počas letnej motoristickej sezóny vykazuje známky napätia a previsu dopytu. „V extrémnom prípade by to mohlo posunúť jej ceny až k méte jedno euro 50 centov. Trh s benzínom nie je až taký horúci, ceny by sa mohli zatiaľ pohybovať okolo jedného eura a 60 centov,“ povedal Pánis.

Ak sa podľa analytičky 365. banky Jany Glasovej ropa udrží v rozpätí 72 až 77 amerických dolárov za barel, kde ju vidíme už niekoľko týždňov, v najbližšom období nezaznamenáme významnejšie zmeny v cenách pohonných látok. „Budeme svedkami len miernych korekcií smerom nahor alebo nadol,“ dodala Glasová, ktorá však upozornila na letnú dovolenkovú sezónu. „Tá môže tlačiť na rast cien benzínov kvôli výraznejšiemu cestovaniu a tankovaniu,“ podotkla Glasová.

V ostatných týždňoch ceny pohonných látok viac-menej stagnovali alebo zaznamenali mierny pokles. Podľa údajov Štatistického úradu SR za 26. týždeň tohto roka sa liter 95-oktánového benzínu predával za priemernú cenu 1,574 eura. V týždňovom porovnaní tak jeho cena klesla o 0,9 percenta. Liter 98-oktánového benzínu taktiež klesol o jedno percento a dosiahol úroveň 1,768 eura. Rovnako sa vyvíjala aj nafta, ktorej ceny sa na týždennej báze znížili o 0,9 percenta na úroveň až 1,443 eura za liter. „V medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie ako vlani v takomto období. Benzín 95 aj 98 si odpisuje 18 až 19 percent a nafta až 26 percent,“ dodala Glasová.

Ťažobné škrty

Zhruba od konca mája sa ceny ropy Brent hýbu v rozpätí 72 až 77 dolárov za barel. Ani počas minulého týždňa tomu nebolo inak a ropa sa obchodovala v rozpätí 74 až 77 dolárov za barel. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom však jej ceny o niečo vzrástli. „Dôvodom rastúcich cien boli vyhlásenia Saudskej Arábie o tom, že bude pokračovať v nižšej ťažbe (o milión barelov denne) aj počas augusta. Rusko zároveň vyhlásilo, že zníži export ropy o 500-tisíc barelov denne,“ dodala Glasová.

Ťažobné škrty organizácie OPEC+ dosahujú spolu približne päť miliónov barelov denne, čo predstavuje rádovo päť percent svetového dopytu. To by mohlo v druhej polovici roka podľa Pánisa vyústiť do ponukového deficitu komodity s posunom cien nad 80-dolárovú métu, ak sa tempo globálneho ekonomického rastu príliš nespomalí. „Obavy zo straty vztlaku svetovej ekonomiky však naďalej pretrvávajú, čo by mohlo limitovať prípadný ďalší odraz cien ropy rovnako ako aj pokračovanie sprísňovania menovej politiky na Západe,“ uzavrel Pánis.