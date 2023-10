Zahraničný obchod Slovenska v auguste tohto roka naďalej ťahal automobilový priemysel. Uviedol to analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš v komentári k údajom o augustovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

„Vidíme pozitívny efekt ústupu problémov v dodávateľských reťazcoch a pokračujúci dobeh zameškanej produkcie, ktorá bola v minulom roku pod väčším tlakom. Vývoz v kategórii strojov a prepravných zariadení rástol medziročne o 15,8 percenta a dvojciferný medziročný rast si drží od začiatku roka. Stroje a dopravné zariadenia tvorili v auguste viac ako 60 percent celkového exportu," spresnil.

Pokles cien energetických komodít

Na strane importu pozitívnemu výsledku podľa neho pomohli najmä nižšie dovozné ceny v kategórii minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov, kam patrí aj ropa, elektrická energia či zemný plyn. Hodnota dovozených energetických komodít sa medziročne znížila o 50 percent, najmä vďaka vysokej porovnávacej báze z minulého roka, respektíve poklesu cien energetických komodít na svetových burzách.

Pokračujúce dobré výsledky zahraničného obchodu podľa Kočiša naznačujú, že aj v treťom štvrťroku by zahraničný obchod mohol prispieť výrazne pozitívne k celkovému výsledku rastu slovenskej ekonomiky.

„Napriek stále pozitívnym číslam zahraničného obchodu za prvých osem mesiacov očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch sa ešte prejaví oslabujúca sa globálna aktivita, ktorá bude mať dosah na aj našu exportnú výkonnosť. V pozornosti ostávajú naše hlavné exportné trhy na čele s vývojom nemeckej ekonomiky, ktorá už tretí kvartál za sebou zažíva oslabenú ekonomickú aktivitu. Trhové očakávania sa prikláňali skôr k slabému rastu, avšak ekonomická aktivita pravdepodobne ostane pod tlakom, čo naznačujú aj prieskumy medzi nákupnými manažérmi," dodal Kočiš.

Bilancia zahraničného obchodu by mala ostať v prebytku

„Zahraničný obchod si počas letných dovolenkových mesiacov síce udržal prebytkovú bilanciu, ukázal však aj rodiace sa známky slabosti vo vývozoch. K prebytkovej bilancii mu stále výdatne pomáhali cenové efekty - nižšie ceny dovozu energetických surovín, a to aj napriek jemnému zotaveniu cien ropy v auguste, ktoré sa podpísalo aj na medzimesačne vyšších dovozoch palív a mazív. V medziročnom porovnaní však hodnota ich dovozov bola stále o viac ako polovicu nižšia," doplnil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Aj v nasledujúcich mesiacoch by podľa Koršňákových slov bilancia zahraničného obchodu mala ostať v prebytku. „K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať (medziročne) stále nižšia domáca spotreba a slabnúca súkromná investičná aktivita. Horšiaca sa nálada domáceho priemyslu však naznačuje, že (minimálne) dočasne by mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu," uzavrel Koršňák.

ŠÚ SR informoval, že zo SR sa podľa predbežných výsledkov v auguste 2023 vyviezol tovar v hodnote 8,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 2,2 percenta. Dovoz tovaru na Slovensko dosiahol hodnotu osem miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 482,7 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o 579,4 milióna eur.