Čínska ekonomika by mohla v druhom kvartáli výrazne zrýchliť medziročné tempo rastu oproti vývoju v prvom štvrťroku, rast však do veľkej miery ovplyvní nízka porovnávacia základňa. Uviedli to analytici, podľa ktorých Peking pravdepodobne pristúpi k určitým opatreniam na podporu rastu hospodárstva, aj keď nie výrazným.

Analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters, odhadujú, že v druhom kvartáli vzrastie čínska ekonomika oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 7,3 percenta. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať výrazné zrýchlenie tempa rastu oproti vývoju v prvom kvartáli, v ktorom hrubý domáci produkt zaznamenal medziročný rast na úrovni 4,5 percenta.

Prognóza zároveň predstavuje najvyššie medziročné tempo rastu od druhého štvrťroka 2021, vývoj v danom kvartáli však podľa 56 oslovených analytikov výrazne ovplyvňuje nízka porovnávacia báza. V druhom štvrťroku minulého roka totiž vývoj čínskej ekonomiky výrazne zasiahli prísne protipandemické opatrenia.

Na to poukazuje prognóza analytikov týkajúca sa vývoja čínskej ekonomiky v medzikvartálnom porovnaní. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku dosiahol rast ekonomiky oproti štvrtému kvartálu minulého roka 2,2 percenta, teraz analytici očakávajú rast iba o 0,5 percenta.

„Ekonomike chýba interný hnací motor a nie je divu, že v medzikvartálnom porovnaní by mala zaznamenať výrazné spomalenie rastu," uviedli analytici z China Merchants Securities. Dodali, že očakávajú určité kroky zo strany vlády, agresívne stimuly na podporu ekonomiky sú však nepravdepodobné.