New Jersey je posledným americkým štátom, kde je pre vodičov nezákonné natankovať palivo do vlastného auta. Oregon 72 rokov starý zákaz zrušil minulý týždeň a pumpárom dovolil prevádzkovať polovicu ich čerpacích stojanov ako samoobslužné. Oregonský zákon minulý piatok podpísala guvernérka za Demokratickú stranu Tina Koteková napriek námietkam odborov zastupujúcich 800 pracovníkov benzínových púmp. O americkej kultúre čerpacích staníc s obsluhou píše stanica CNN.

Oregonská legislatíva urobila z New Jersey posledný štát, kde vodiči nesmú siahnuť na benzínovú hadicu. Ak sa tak stane, prevádzkovatelia púmp riskujú pokutu až 250 dolárov v prvom prípade a 500 dolárov za každé ďalšie porušenie pravidla. Stanice však mali v posledných rokoch problém zohnať zamestnancov, čo opakovane viedlo zástupcov odvetvia k lobovaniu za zrušenie zákazu samoobsluhy. Návrhy príslušného zákona sa objavia vždy, keď sa náhle zvýši cena pohonných látok.

Dievčatá z Jersey si netankujú samy

Pravidlá o tankovaní sú však spoločne s reputáciou New Jersey ako štátu s lacnejším benzínom ako v okolí súčasťou miestnej kultúry. „Dievčatá z Jersey si netankujú samy,“ stojí na jednej populárnej samolepke na auto. Štátny zákaz samoobsluhy pri pumpách vznikol v roku 1949 a je nepravdepodobné, že by sa situácia čoskoro zmenila.

Čerpacie stanice vtedy ponúkali širokú škálu služieb, okrem tankovania napríklad kontrolu stavu batérie a oleja, čistenie skiel a drobné opravy. Majitelia púmp s kompletným servisom nadobudli presvedčenie, že rozmáhajúce sa samoobslužné pumpy si budú môcť dovoliť predávať palivo za nižšie ceny a časom ich vytlačia, preto ich chceli zakázať, uvádzajú historici. U zákonodarcov začali pumpári argumentovať, že samoobslužné stanice sú bezpečnostným rizikom, neskúsení šoféri by podľa nich mohli nádrž auta preplniť a spôsobiť požiar. Tento argument podporili aj hasiči a v roku 1968 už bolo tankovanie do vlastného vozidla zakázané v 23 amerických štátoch.

„Pre nebezpečenstvo požiaru priamo súvisiace s tankovaním paliva je vo verejnom záujme, aby prevádzkovatelia púmp mali kontrolu nad touto činnosťou," hovorí zákon v New Jersey.

Pumpári zmenili názor

Pumpári však začali meniť názor v 70. a 80. rokoch, keď strácali dominantné postavenie na trhu servisných služieb a opráv vozidiel. Stanice museli hľadať nové spôsoby, ako si zvýšiť príjmy, a nadobudli presvedčenie, že samoobslužné pumpy im pomôžu znížiť výdavky na pracovnú silu a naopak zvýšiť objem predaného paliva. Diverzifikovali tiež ponúkaný sortiment o jedlo, tabak, kávu a ďalšie produkty s obyčajne vyššími maržami. Prevádzkovatelia začali na zákonodarcov tlačiť, aby zákaz zrušili, a v roku 1992 už 80 percent staníc naprieč Spojenými štátmi fungovalo samoobslužne. O dve desaťročia predtým to bolo len osem percent.

New Jersey, donedávna Oregon a hŕstka ďalších štátov napriek tomu svoje zákazy dlho nechali v platnosti, a to napriek mnohým legislatívnym pokusom, podnetom na súdy a snahám lobistov z brandže. Snahy vec zmeniť sa tiež v priebehu rokov ukázali ako určité kontroverzné politické tabu, uviedol vlani guvernér New Jersey Phil Murphy.

Prieskum univerzity v Monmouthe z minulého roka ukázal, že súčasné opatrenia vyhovujú asi 60 percentám obyvateľov New Jersey, zatiaľ čo 35 percent miestnych je presvedčených, že byť posledným americkým štátom, ktorý nedovoľuje samoobslužné čerpacie stanice, je pre štát dobré. „Zdá sa, že pre mnohých miestnych je táto jedinečnosť zdrojom pýchy,“ uvádza riaditeľ inštitútu pre verejnú mienku pri univerzite v Monmouthe Patrick Murray.