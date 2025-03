Škrty vo federálnom rozpočte Spojených štátov amerických zasiahli aj české nezávislé spravodajské médium Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL). V reakcii na to sa vláda Českej republiky rozhodla zvýšiť jeho financovanie. Táto inštitúcia so sídlom v Prahe, ktorá v regióne pôsobí od roku 1995, pritom zohráva kľúčovú úlohu v boji proti dezinformáciám a propagande šírenej autoritárskymi režimami.

Premiér Petr Fiala si v rozhovore pre magazín Financial Times zaspomínal, ako počas obdobia totality počúval vysielanie Rádia Slobodná Európa. „Urobíme všetko pre to, aby stanica prežila,“ zdôraznil a navrhol vytvoriť koalíciu európskych krajín, ktorá by zabezpečila jej budúcnosť.

V súvislosti s tým oslovila česká vláda sedem ďalších členských štátov Európskej únie s návrhom spolupráce pri hľadaní nového modelu financovania pre RFE/RL. Minister zahraničných vecí Jan Lipavský dokonca navrhol, aby sa projekt stal celoeurópskou iniciatívou.

Médium bojuje o budúcnosť

Podporujúc Trumpovu agendu reformy verejného sektora, Elon Musk navrhol zrušenie aj ďalších staníc, ktoré spadajú pod Agentúru Spojených štátov pre globálne médiá (UASGM) vrátane Hlasu Ameriky či Rádia Slobodná Ázia. Organizácie Biely Dom zároveň označil za „skupinu ľavicových extrémistov, ktorí iba vypúšťajú slová do prázdna, zatiaľ čo míňajú peniaze amerických daňových poplatníkov.“

Vysielateľ však dúfa, že súdne konanie zvráti rozhodnutie o znížení finančnej podpory. V utorok podal žalobu na UASGM, ktorú obviňuje z porušenia ústavy, keď jednostranne ukončila poskytovanie grantov, ktoré pokrývali jeho ročný rozpočet vo výške 142 miliónov dolárov.

Podporu zo strany európskych spojencov medzitým ocenila bývalá šéfredaktorka Daisy Sindelar, podľa ktorej si vlády v Európe dobre uvedomujú význam práce RFE/RL – najmä v kontexte vojny na Ukrajine.

„Pracovníci, ktorých pobyt v Európskej Únií závisí od ich zamestnania, môžu byť ohrození pre nedostatočné financovanie,” uviedol riaditeľ ruskej televíznej stanice RFE/RL Pavel Butorin. Upozornil tiež, že polovica z jeho 160-členného tímu pochádza z Ruska.