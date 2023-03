Keď padla Silicon Valley Bank (SVB), bola to zlá správa pre akcionárov. Okrem toho však nastal aj sprievodný jav, ktorý sa nemal stať: súhrnný objem vkladov v bankovom systéme sa znížil, píše The Economist.

Za posledný rok sa vklady v komerčných bankách prepadli o pol bilióna dolárov, čo je pokles o takmer tri percentá. To robí finančný systém krehkejším, pretože banky sa musia s týmto stavom vysporiadať. Kam idú peniaze? Odpoveď začína fondmi peňažného trhu, investičnými nástrojmi s nízkym rizikom, ktoré nakupujú krátkodobé vládne a podnikové dlhy. Tieto zaznamenali minulý týždeň prílev 121 miliárd dolárov, potom čo SVB skrachovala.

Peniaze však do takýchto finančných entít v skutočnosti nevstupujú, pretože nie sú schopné prijímať vklady. Namiesto toho sa hotovosť, ktorá odíde z banky do fondu peňažného trhu, pripíše na bankový účet fondu, z ktorého sa použije na nákup komerčného cenného papiera alebo krátkodobého dlhu, do ktorého fond investuje. Keď fond použije peniaze týmto spôsobom, tečú na bankový účet tej ktorej inštitúcie, ktorá aktívum predáva. Prílevy do fondov peňažného trhu by tak mali vklady v bankovom systéme skôr premiešať, než ich z neho vytlačiť.

Neškodná zmena?

To sa kedysi stávalo. Existuje však jeden nejasný spôsob, akým môžu fondy peňažného trhu vysávať vklady z bankového systému: reverzný repo nástroj Federálneho rezervného systému, ktorý bol zavedený v roku 2013. Tento systém bol zdanlivo neškodnou zmenou vo finančnom systéme, ktorá však o desaťročie neskôr môže mať hlboko destabilizujúci vplyv na banky. Pri bežnej repo transakcii si banka požičiava od konkurentov alebo centrálnej banky a výmenou ukladá kolaterál. Reverzné repo robí opak. Tieňová banka, ako napríklad fond peňažného trhu, dáva pokyn svojej depozitnej banke, aby uložila rezervy vo Fede výmenou za cenné papiere. Táto schéma mala pomôcť Fedu opustiť ultranízke sadzby tým, že znížila náklady na pôžičky na medzibankovom trhu. Koniec koncov, prečo by banka alebo tieňová banka niekedy požičiavala svojim kolegom za nižšiu sadzbu, ako je k dispozícii od Fedu?

Využitie tohto nástroja v posledných rokoch vyskočilo v dôsledku rozsiahleho kvantitatívneho uvoľňovania (QE) počas covidovej pandémie a regulačných úprav, ktoré spôsobili, že banky boli zaťažené hotovosťou. QE vytvára vklady: keď Fed kúpi dlhopis od investičného fondu, banka musí sprostredkovať transakciu. Bankový účet fondu sa nafúkne; tak isto aj rezervný účet banky vo Fede.

Využili príležitosť

Od začiatku QE v roku 2020 do jeho konca o dva roky neskôr vzrástli vklady v komerčných bankách o 4,5 bilióna dolárov, čo sa zhruba rovná rastu vlastnej súvahy Fedu. Banky sa na chvíľu dokázali vyrovnať s prílevom, pretože Fed sa na začiatku covidu rozhodol zmierniť reguláciu známu ako „doplnkový pákový pomer“ (SLR). To zastavilo rast súvah komerčných bánk, aby ich prinútili získavať viac kapitálu, čo im umožnilo bezpečne využiť prílev vkladov na zvýšenie držby štátnych dlhopisov a hotovosti. Banky náležite využili príležitosť a nakúpili štátne dlhopisy a dlhopisy agentúr za 1,5 bilióna dolárov.

Potom v marci 2021 Fed nechal uplynúť výnimku z SLR. V dôsledku toho sa banky ocitli v nechcenej situácii. Došlo k zníženiu ich pôžičiek z fondov peňažného trhu, ktoré sa namiesto toho rozhodli uložiť svoju hotovosť vo Fede. Do roku 2022 mali fondy cez noc uložených 1,7 bilióna dolárov v reverznom repo obchode Fedu, v porovnaní s niekoľkými miliardami o rok skôr.

Obavy rastú

Po páde SVB sa malé a stredne veľké americké banky obávajú odlivu vkladov. Problém je v tom, že sprísnenie menovej politiky ich ešte viac vystrašilo. Gara Afonso a kolegovia z Federálnej rezervnej banky v New Yorku zistili, že používanie fondov peňažného trhu rastie spolu so sadzbami, pretože výnosy sa upravujú rýchlejšie ako výnosy z bankových vkladov. Fed skutočne zvýšil sadzbu pre jednodňové reverzné repo transakcie z 0,05 percent vo februári 2022 na 4,8 percenta, čím sa stali oveľa lákavejšou možnosťou ako sadzba 0,4 percent pre bežné bankové vklady. Objem prostriedkov peňažného trhu vo Fede prostredníctvom reverzného repo obchodu – a teda mimo bankového systému – v rovnakom období vyskočil o pol bilióna dolárov.

Pre tých, ktorí nemajú bankovú licenciu, je ponechanie peňazí v repo zariadení lepšou voľbou, ako ich nechať v banke. Nielen výnos je podstatne vyšší, ale jednoducho nie je dôvod na obavy, že Fed skrachuje. Naproti tomu fondy sa považujú za rizikovejšie aktíva.

Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že celý systém skrachuje. Banky sú nateraz poznačené „pomalým krvácaním“. Ale vklady sú čoraz vzácnejšie, pretože systém je oklieštený, pričom malé a stredné americké banky by mohli zaplatiť svoju cenu.