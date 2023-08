Telekomunikačný gigant T-Mobile US plánuje v Spojených štátoch prepustiť päťtisíc zamestnancov, čo predstavuje približne sedem percent pracovnej sily. Informoval o tom denník The Wall Street Journal. Šéf firmy Mike Sievert v tejto súvislosti uviedol, že sa zvýšili náklady spojené so získaním a udržaním klientov.

Prepúšťať firma bude v nasledujúcich piatich týždňoch, najmä z korporátnych a administratívnych pozícií, uviedol Sievert v správe pre zamestnancov. Pracovníci z odvetvia maloobchodu a zákazníckych služieb sa podľa neho nemusia obávať.

Spoločnosť očakáva, že pre prepúšťanie jej v treťom štvrťroku vzniknú náklady pred zdanením približne 450 miliónov dolárov. Akcie podniku si okolo 16:20 SELČ odpisovali jedno percento.