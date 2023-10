Viac ako 75-tisíc zamestnancov amerického reťazca zdravotnej starostlivosti Kaiser Permanente vstúpilo 4. októbra do trojdňového štrajku, najväčšieho v histórii zdravotníctva USA. Upozornili tak na nedostatok personálu, ktorý sužuje nemocnice a kliniky v krajine, uvádza The Economist. V ten istý týždeň desať výrobcov liekov sľúbilo, že budú rokovať o cenách liekov s Medicare, ktorý tvorí systém verejnej zdravotnej starostlivosti pre starších ľudí. Bude to po prvý raz v histórii Spojených štátov, keď firmy prejavili záujem rokovať o cenách liečiv s vládou.



Tieto udalosti sú príznakmi hlbšieho neduhu v americkom dysfunkčnom systéme zdravotnej starostlivosti. Krajina vynakladá približne 4,3 bilióna dolárov ročne na udržiavanie zdravia občanov. To zodpovedá 17 percentám HDP, čo je dvojnásobok priemeru v iných bohatých ekonomikách. A predsa dospelí Američania žijú kratšie a americké deti zomierajú častejšie. Farmaceutické firmy a nemocnice pohlcujú veľkú časť peňazí. Oveľa menej pozornosti sa ale venuje malému počtu sprostredkovateľov, ktorí nevyrábajú lieky a až donedávna ani neliečili pacientov.

Sú to poisťovne, lekárne, distribútori liekov a manažéri dodávateľských sietí. V roku 2022 sa príjmy deviatich najväčších sprostredkovateľov rovnali približne 45 percentám amerického rozpočtu na zdravotnú starostlivosť, čo je nárast z 25 percent v roku 2013. V rámci toho pôsobia aj štyri súkromné zdravotné poisťovne, pričom najväčšia z nich UnitedHealth Group vykázala minulý rok príjmy 324 miliárd dolárov a zisk pred zdanením 25 miliárd dolárov. Skončila tesne za takými gigantmi ako Walmart, Amazon, Apple a ExxonMobil. Jej 151 miliónov zákazníkov predstavuje takmer polovicu všetkých Američanov. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa za posledných päť rokov zdvojnásobila na 486 miliárd dolárov, čím sa stala 12. najhodnotnejšou spoločnosťou v USA. Štyri farmaceutické giganty generujú 60 percent príjmov z distribúcie liekov. A neuveriteľných 92 percent všetkých liekov prúdi cez troch najväčších veľkoobchodníkov.

Rozširujú sa fúzie a akvizície

Zákon o dostupnej starostlivosti z roku 2010 obmedzil zisky zdravotných poisťovní na 15 až 20 percent vybraného poistného v závislosti od veľkosti zdravotného plánu. Neuložil však žiadne obmedzenia na to, koľko môžu zarobiť lekári alebo sprostredkovatelia. Vytvoril stimul pre poisťovne, aby si získavali kliniky, lekárne aj samotných zákazníkov. Stratégia smeruje príjmy z poisťovníctva s obmedzeným ziskom do dcérskych spoločností, čo by teoreticky mohlo umožniť poisťovniam ponechať si viac poistného, ktoré platia pacienti.



Podľa výskumnej firmy Irving Levin Associates medzi rokmi 2013 a augustom 2023 deväť gigantov v oblasti zdravotnej starostlivosti minulo približne 325 miliárd dolárov na viac ako 130 fúzií a akvizícií. UnitedHealth aj iní kupujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Napríklad Optum Health, dcérska spoločnosť UnitedHealth, minula na takéto transakcie za posledných šesť rokov viac ako 23 miliárd dolárov a teraz lieči viac ako 20 miliónov pacientov prostredníctvom siete 2 200 kliník.



Experti v oblasti zdravotníctva tvrdia, že zahrnutie všetkých zložiek starostlivosti o pacientov pod jednu strechu je prospešné pre všetkých. Ak sú lekári a poisťovne súčasťou toho istého „podniku“, celkové náklady by mali byť nižšie.

Teória či pravda?

Taká je teória. A je na tom kus pravdy, píše The Economist. Napriek nedávnym pracovnoprávnym problémom je spoločnosť Kaiser Permanente oslavovaná ako vzor efektívnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Jej podnikanie s 39 nemocnicami a viac ako 24-tisíc lekármi je vysoko integrované. Tento apríl Kaiser oznámil, že získa Geisinger Health, zdravotnícky systém so sídlom v Pensylvánii, aby rozšíril svoj model integrovanej starostlivosti do viacerých štátov.

Vertikálna integrácia však môže mať nepriaznivé vedľajšie účinky. Mnohé štúdie napríklad zistili, že keď nemocnice získajú lekárov s praxou, ceny sa zvýšia, ale kvalita starostlivosti zostáva nezmenená.



Problémom je, že americkí sprostredkovatelia zdravotnej starostlivosti sú v skutočnosti nezvyčajne ziskoví. Z výskumu Neeraja Soodu z Univerzity v Južnej Kalifornii a jeho kolegov vyplýva, že sprostredkovatelia v dodávateľskom reťazci zdravotnej starostlivosti dosiahli nadmerné výnosy – definované ako rozdiel medzi ich návratnosťou investovaného kapitálu a ich váženými priemernými nákladmi na kapitál – 5,9 percentuálnych bodov medzi 2013 a 2018 v porovnaní s 3,6 percentuálneho bodu pre S&P 500 ako celok.



Odvetvie priťahuje aj nováčikov. Pohotové zdravotné poisťovne ako Bright Health Group a Oscar Health sú považované za prijateľnú alternatívu k starej garde. Ale napríklad Mark Cuban Cost Plus Drug Company, online lekáreň, ktorú založil miliardár M. Cuban, obchádza sprostredkovateľov tým, že kupuje lacnejšie generiká priamo od výrobcov a predáva ich spotrebiteľom s fixnou 15-percentnou prirážkou.



Vplyv nováčikov je však v americkom zdravotníckom systéme stále utlmený. Lisa Gillová z JPMorgan Chase sa domnieva, že väčšina z nich podceňuje zložitosť podnikania v oblasti zdravia. Tradičné firmy si počas desaťročí vybudovali svoje siete lekárov, nemocníc, poisťovateľov a výrobcov liekov. Obmedzenie zisku poisťovateľov sťažuje život začiatočníkom v tomto biznise, ktorí sa snažia konkurovať vyjednávacej sile integrovaných gigantov, myslí si v závere The Economist. Málokto v oblasti zdravotnej starostlivosti v USA má totiž dostatočnú trhovú silu, aby si vynútil nižšie ceny od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.