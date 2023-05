Prezident známeho správcu aktív Blackstone Jon Gray minulý mesiac vyhlásil, že súkromné aktíva zažívajú „zlaté časy“. . Správcovia fondov totiž po nedávnych bankových turbulenciách ťažia z výhod prísnejších úverových štandardov. Európa je výnimkou, uvádza Bloomberg.



Takmer šesť mesiacov po založení fondu zameraného na bohatých v európskom regióne sa ukazuje, že firma na tomto produkte získala 240 miliónov eur. Bolo to prostredníctvom záväzkov investorov a pákového efektu fondu, ktorý je určený na poskytovanie alternatívneho financovania obchodov s odkúpením súkromného kapitálu. Je to mizerná suma v porovnaní s 12 miliardami dolárov získanými pre ekvivalentný americký fond s názvom BCRED.



Blackstone si do hľadáčika zobral sumu 50 biliónov dolárov v držbe bohatých Európanov, čo je pre odvetvie súkromných pôžičiek obrovský potenciálny zdroj rastu. Otázne je, či firma dokáže poskladať mozaiku európskych investorov, ktorí zvyčajne uprednostňujú konzervatívne investície, ako sú poistné produkty a nehnuteľnosti.

Európa si žiada čas

Investičný gigant v posledných rokoch zistil, že lukratívnym zdrojom rastu sú „bohaté mamy“ a „pop“ investori. Volatilné kapitálové trhy však vyvolali obavy, že títo klienti sa s väčšou pravdepodobnosťou vymknú kontrole po tom, čo na trhoch vznikli turbulencie.



Fond BCRED, ktorý v súčasnosti spravuje 48 miliárd dolárov, je za posledný rok o 6,2 percenta hodnotnejší. Realitný trust Blackstone BREIT má 124 miliárd dolárov a návratnosť 1,7 percenta.



Nevýrazný pokrok európskeho fondu známeho ako ECRED však nie je pôsobený nedostatkom snahy. Spoločnosť Blackstone najala ľudí v kľúčových lokalitách, ako sú Paríž, Frankfurt a Zürich, aby sa zamerali na lekárov a inžinierov. „Vedeli sme, že Európa si vyžiada čas,“ povedal vedúci úverového oddelenia firmy Dwight Scott. „Európa je komplexnejší trh ako USA s mnohými krajinami, jurisdikciami a jazykmi.“



ECRED je zatiaľ dostupný len v Luxembursku, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku, ako aj pre investorov z Ázie. Blackstone sa údajne pripravuje vyvíjať aktivity aj vo Francúzsku a Taliansku.

Averzia voči riziku

Jednou z výziev je, že európski investori majú tendenciu mať väčšiu averziu k riziku ako investori v Spojených štátoch. Mnohí si podľa štúdie Morningstar radšej nechávajú väčšinu svojich peňazí v hotovosti. Pochmúrny ekonomický obraz v minulom roku toto konzervatívne myslenie ešte viac podčiarkol.



„Investičné prostredie sa zásadne zmenilo,“ povedal vedúci klientskych riešení v RBC BlueBay Asset Management David Horsburgh. „Počiatočným tlakom na niektoré z týchto stratégií súkromných trhov bolo poskytovanie investičných možností ľuďom, ale táto požiadavka je teraz menej aktuálna“, keď výnosy dlhopisov vzrástli, dodal.



„V Európe vidíme solídny dopyt po súkromnom úvere vzhľadom na jeho defenzívny charakter s pohyblivou úrokovou sadzbou. Jeho etablovanie je však oveľa dlhší proces,“ povedal vedúci európskych úverov v Blackstone Paulo Eapen. „Začali sme s menšou skupinou krajín a čoskoro sa chystáme urobiť ďalší krok expanzie.“

Minimálna investícia sa pohybuje od 25- do 250-tisíc eur v závislosti od krajiny. Investori platia správcovský poplatok vo výške 1,25 percenta ročne z čistej hodnoty aktív, ako aj výkonnostné poplatky. Blackstone už istú základňu investorov má, keďže 10 percent klientov BCRED pochádza zo Spojeného kráľovstva a Švajčiarska.