Senát Spojených štátov amerických vo štvrtok schválil návrh zákona o zvýšení dlhového stropu, ktorý má zabrániť platobnej neschopnosti USA.

Za návrh zahlasovalo 63 senátorov a 36 ich bolo proti, píše stanica CNN. Zákon ešte musí podpísať prezident USA Joe Biden. Ten výsledok štvrtkového hlasovania označil za veľké víťazstvo pre Američanov.

„Táto dohoda naprieč oboma stranami je veľké víťazstvo pre naše hospodárstvo a pre Američanov," uviedol prezident na Twitteri a dodal, že zákon podpíše čo najskôr a v piatok vystúpi s prejavom pred obyvateľmi krajiny.

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu zákon odobrila v stredu pomerom hlasov 314 k 117. Ak by k schváleniu návrhu nedošlo, Spojeným štátom by hrozilo, že by sa od 5. júna dostali do platobnej neschopnosti.

Biden a predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy dosiahli predbežnú dohodu cez víkend po niekoľkotýždňových rokovaniach medzi oboma stranami.