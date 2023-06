Americký recyklačný startup Nth Cycle otvára svoj prvý závod vo Fairfielde v štáte Ohio na výrobu zmesi niklu a kobaltu prevratnou technológiou z batériového odpadu. Sú to kľúčové zložky pre lítium-iónové batérie, ktoré poháňajú inteligentné telefóny a elektrické vozidlá. Výkonná riaditeľka závodu Megan O’Connorová pre Bloomberg potvrdila, že úplné uvedenie do prevádzky je naplánované na jeseň tohto roku. Spoločnosť nezverejnila presné náklady, ale tvrdí, že do zariadenia investuje 25 až 30 miliónov dolárov.

Otvorenie nového závodu je súčasťou masívnej vlny výstavby po celých Spojených štátoch, odkedy je možné čerpať štedré stimuly Bidenovej administratívy na zelené technológie. Ich dominancia dosiaľ patrí Číne.



Spôsob výroby Nth Cycle zahŕňa rozpustenie rozdrvených zvyškov vybitých batérií v roztoku na báze vody a následné použitie série elektrifikovaných filtrov na extrakciu konkrétnych kovov. Pracuje aj s elektronickým odpadom, kovovým šrotom a banskou hlušinou. Je navrhnutý tak, aby bol univerzálny, takže jednotliví zákazníci môžu nasadiť procesorovú jednotku Nth Cycle, nazývanú Oyster, vo svojej vlastnej továrni alebo bani. Spoločnosť sa môže pochváliť oveľa nižšími emisiami skleníkových plynov ako štandardné metódy recyklácie.



Nth Cycle zatiaľ nemenoval žiadneho zo svojich zákazníkov, ale M. O'Connorová povedala, že sú tam výrobcovia automobilov, výrobcovia batérií aj výrobcovia spotrebnej elektroniky.