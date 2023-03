Americký prezident Joe Biden chce zvýšiť dane bohatým a posilniť mechanizmus vyjednávania s výrobcami liečiv v snahe zabezpečiť na nasledujúce desaťročia financovanie pre systém verejného zdravotného poistenia Medicare. Oznámil to dnes v komentári publikovanom na webe denníka The New York Times. Plán je súčasťou nového návrhu rozpočtu, ktorého odhalenie sa čaká vo štvrtok.

Je vraj nutné reflektovať súčasnú realitu

Program Medicare funguje v Spojených štátoch od 60. rokov ako doplnok komerčného zdravotníckeho systému, ktorého cieľom je zabezpečiť poistenie predovšetkým pre seniorov bez ohľadu na ich príjmy a zdravotné problémy. Je financovaný zo špeciálneho daňového fondu, ktorý by sa podľa posledných odhadov jeho správcov mohol do konca dekády dostať do problémov.

J. Biden chce v rámci nového rozpočtu zabezpečiť programu, ktorý využívajú desiatky miliónov ľudí, dostatok prostriedkov najmenej do roku 2050. Na tento účel navrhuje zvýšiť odvod do fondu Medicare pre osoby s príjmami nad 400-tisíc dolárov (približne 375 188 eur) ročne zo súčasných 3,8 percenta na päť percent príjmov.

„Keď bol Medicare schválený, nemalo jedno percento najbohatších Američanov viac ako päťnásobok majetku spodných 50 percent Američanov a je úplne logické urobiť isté úpravy, aby sme dnešnú realitu reflektovali," napísal Biden.

Zároveň chce nadviazať na vlani schválené opatrenie, ktoré po prvý raz umožnilo správcom Medicare vyjednávať o cenách niektorých liekov priamo s farmaceutickými spoločnosťami.

„Môj rozpočet (...) umožní Medicare vyjednávať o cenách pri viacerých liekoch a zahrnúť ich do rokovaní po uvedení na trh," uvádza americký prezident.

Biden vyzýva na podporu návrhu

Návrh prichádza v čase, keď Biden obviňuje niektorých republikánov z plánovania škrtov v sociálnom zabezpečení Američanov, ktoré sa šéf Bieleho domu naopak snaží posilňovať.

Republikáni v minulých desaťročiach presadzovali reformy sociálneho systému vrátane Medicare, v posledných rokoch sa ale od tejto politiky odkláňajú.

Bidenove obvinenia reagujú predovšetkým na plán istého republikánskeho senátora o päťročnom limite pre „všetku federálnu legislatívu", teda aj pre sociálne programy, ďalší republikáni sa však od tohto návrhu dištancovali.

J. Biden republikánov vyzval, aby sa k nemu v podpore Medicare pripojili, a vyjadril presvedčenie, že „drvivá väčšina Američanov" s jeho plánom súhlasí. Oznámenie rozpočtového návrhu sa čaká pri štvrtkovej Bidenovej návšteve Filadelfie, napísala agentúra AP.

Jeho pretlačenie Kongresom podľa nej vzhľadom na republikánsku väčšinu v Snemovni reprezentantov bude pravdepodobne komplikované.