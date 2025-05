Americký federálny odvolací súd obnovil rozsiahle clá, ktoré uvalil prezident Donald Trump. Došlo k tomu len deň po tom, ako nižšie postavený americký súd pre medzinárodný obchod platnosť týchto ciel zablokoval s tým, že Trump pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci.

Odvolací súd uviedol, že predošlé rozhodnutie súdu nižšej inštancie o blokovaní taríf je nateraz „dočasne pozastavené až do ďalšieho oznámenia“, a teda dovtedy kým posúdi predložené argumenty oboch strán. Žalujúcej strane, ktorá zahŕňa prokurátorov viacerých amerických štátov i domáce podniky, nariadil, aby odpovedala do 5. júna a vláde do 9. júna.

Trumpova administratíva predtým odvolaciemu súdu oznámila, že ak nedôjde k urýchlenému pozastaveniu stredajšieho rozhodnutia nižšieho súdu o blokovaní ciel, obráti sa už v piatok so žiadosťou o „núdzovú pomoc“ na najvyšší súd. Odvolací súd jej tak vyhovel.

Takáto „prestávka“ dáva Trumpovej administratíve určitý priestor na vydýchnutie si a prípravu ďalších argumentov, prečo by malo byť rozhodnutie obchodného súdu pozastavené.