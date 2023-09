Päť dní pred hroziacim ochromením financovania amerických federálnych úradov republikánski stúpenci radikálnych rozpočtových škrtov stále odmietajú podporiť kompromis dohodnutý s demokratickým prezidentom Joom Bidenom. Agentúra Bloomberg síce v utorok s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že sa obe strany blížia k dohode na krátkodobom financovaní vlády, radikálne republikánske krídlo však chce najprv v Kongrese presadiť sériu úsporných zákonov. Tie podľa vyhlásení politikov nemajú šancu na schválenie v Senáte ovládanom demokratmi.

V Spojených štátoch sa v nedeľu začína nový fiškálny rok, do jeho začiatku musí parlament schváliť nové verejné výdavky. Biden sa už na jar dohodol s republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym na pláne, ktorý čiastočne vychádzal v ústrety požiadavkám pravice na obmedzenie niektorých výdavkov. Podľa zdrojov agentúry Bloomberg sa množia pozitívne signály, že aj zástancovia výraznejších škrtov by mohli podporiť zákon, ktorý zabezpečí financovanie federálnej vlády na štyri až šesť týždňov.

„Zjavne majú teraz záujem spolupracovať. To pre nás môže byť príležitosť," vyjadril sa podľa médií v pondelok v podobnom duchu Mccarthy.

Chod federálnych úradov je ohrozený

Časť krajného krídla republikánov však v posledných dňoch opakuje, že mieni presadiť balík úsporných návrhov. Parlament by na zasadnutí, ktoré sa začína už v utorok, mal hlasovať o obmedzení prístupu k potratom či znížení niektorých výdavkov na boj proti klimatickým zmenám. Škrty by mali objem dohodnutého rozpočtového plánu znížiť o 120 miliárd dolárov na celkovú hodnotu 1,47 bilióna dolárov.

Niektorí republikáni pritom stále dávajú najavo, že sú pre nich obmedzenia výdavkov dôležitejšie ako bezproblémový chod úradov. Ak politici rozpočet alebo aspoň zákon o mesačnom núdzovom fungovaní vlády neschvália do polnoci na nedeľu, začne vláda hospodáriť s obmedzenými výdavkami. To bude znamenať napríklad dočasné prepustenie niektorých zamestnancov.

„To rozhodne nie je nič optimálne. Ale podľa mňa je to lepšie ako pokračovať v súčasnej ceste," povedal stanici Fox News jeden z radikálnych republikánov Matt Gaetz. On aj ďalší zákonodarcovia chcú tento týždeň presadiť spomínané úsporné návrhy, ktoré však podľa médií nemajú šancu na schválenie v Senáte ovládanom demokratmi. Prezident Biden navyše avizoval, že bude v prípade ich schválenia Kongresom škrty vetovať.