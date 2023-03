Rusko poprelo, že by sa jeho stíhačky dostali do kontaktu s americkým dronom, ktorý sa zrútil nad Čiernym morom, a dodalo, že proti bezpilotnému lietadlu nepoužili ani svoje palubné zbrane. Americký stroj spadol v dôsledku prudkého manévrovania, uviedlo ruské ministerstvo obrany.

Armáda Spojených štátov predtým uviedla, že ruské bojové lietadlo Su-27 sa zrazilo s americkým prieskumným dronom Reaper a zasiahol jeho vrtuľu. Dron bol pri incidente zničený. Podľa Spojených štátov sa stal pre „nebezpečné a neprofesionálne“ správanie ruskej strany.

„V dôsledku ostrého manévrovania okolo 9:30 moskovského času prešiel dron MQ-9 do nekontrolovaného letu so stratou výšky a narazil do vodnej hladiny. Ruské stíhačky nepoužili palubné zbrane, nedostali sa do kontaktu s dronom a bezpečne sa vrátili na domovské letisko,“ citovala agentúra TASS z vyjadrenia ruského ministerstva.

Ruské ministerstvo podľa agentúry RIA Novosti ďalej uviedlo, že incident sa odohral blízko Krymu. Ukrajinský polostrov Rusko v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom anektovalo. Americké bezpilotné lietadlo podľa Moskvy letelo s vypnutými odpovedačmi smerom k ruským hraniciam, do vzduchu boli preto vyslané stíhačky.

Spojené štáty dron nad Čiernym morom stratili v čase nebývalého napätia vo vzťahoch s Moskvou. Vzťahy oboch mocností sú na bode mrazu pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Moskva v minulosti opakovane vyjadrovala znepokojenie nad letmi amerických prieskumných lietadiel v blízkosti Krymu.