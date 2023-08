Americký dolár vo štvrtok na devízovom trhu oslaboval. Najnovšia štatistika z USA ukázala, že spotrebiteľské ceny minulý mesiac mierne vzrástli a počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v minulom týždni zvýšil. To posilnilo očakávania, že centrálna banka USA na najbližšom zasadnutí svojho menového výboru pozastaví zvyšovanie úrokových sadzieb.

Okolo 18: 15 SELČ dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára voči košu šiestich popredných svetových mien, klesol o 0,2 percenta na 102,34 bodu. Euro voči doláru posilnilo o 0,3 percenta na 1,1016 USD. Dolár k jenu stúpol o 0,6 percenta na 144,46 JPY. Euro voči jenu vzrástlo o 0,9 percenta na 159,08 JPY.

Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že spotrebiteľské ceny v júli vzrástli medzimesačne o 0,2 percenta, rovnakým tempom ako v júni. V medziročnom porovnaní tempo rastu zrýchlilo na 3,2 percenta z júnových troch percent. Bez započítania nestabilných cien potravín a energií sa inflácia v siedmom mesiaci roka znížila na 4,7 percenta z júnových 4,8 percenta. Medzimesačne ceny v júli podľa jadrovej inflácie stúpli o 0,2 percenta.

„Napriek tomu, že medziročné tempo celkového indexu spotrebiteľských cien opäť mierne zrýchlilo, mierne medzimesačné zvýšenie jadrového aj celkového indexu o 0,2 percenta by malo trhy aj Fed upokojiť,“ uviedol stratég firmy Evelyn Partners Nathaniel Casey. Upozornil, že do najbližšieho zasadnutia menového výboru Fedu, ktoré bude 20. septembra, bude zverejnená ešte jedna správa o inflácii a zamestnanosti. Fed sa tak nebude riadiť len aktuálnou správou, ale bude posudzovať aj ďalšiu správu.

Japonský jen prudko klesol

Trhy teraz očakávajú, že by Fed mohol pozastaviť zvyšovanie úrokov až do konca tohto roka. Ďalším možným krokom by potom mohlo byť zníženie úrokových sadzieb v máji 2024.

Výrazne vo štvrtok oslabil japonský jen. Euro voči jenu dokonca stúplo až na najvyššiu úroveň od augusta 2008. Analytici tento vývoj kurzu jenu čiastočne pripisujú vyšším cenám ropy, pretože Japonsko je jej významným dovozcom.