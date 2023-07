Tom Stuker nie je typickým cestujúcim. Ako konzultant v oblasti predaja áut z New Jersey nalietal 37 miliónov kilometrov, čo je podľa stĺpčekára Washington Post Ricka Reillyho viac ako ktorákoľvek iná osoba v histórii.



United Airlines v roku 1990 inzerovali doživotnú permanentku za 290-tisíc dolárov a T. Stuker túto ponuku využil, píše Insider. Teraz, o 33 rokov neskôr, si často užíva svoje sedadlo 1B. Napríklad, po odlete z Newarku v štáte New Jersey do San Francisca a potom do Bangkoku a Dubaja strávil 12 po sebe nasledujúcich dní bez toho, aby sa dotkol postele – okrem letiskových priestorov pri prestupoch bol výlučne vo vzduchu.



„Najlepšia investícia v mojom živote,“ povedal na margo kúpy permanentnej letenky. Od začiatku vraj vedel, že okrem možnosti získať viac letov ju využije aj na obchodovanie s kilometrami s ostatnými cestujúcimi.



Raz získal toľko darčekových poukazov, že bol schopný zrekonštruovať dom svojho brata. United Airlines už podľa Postu takéto poukazy do svojej ponuky nezaradili. Pred rokmi dokonca vyhral aukciu, aby bol hosťom v jednej z epizód amerického televízneho seriálu „Seinfeld“ stanice NBC.

T. Stuker povedal, že celkovo už navštívil stovku krajín a mal s manželkou viac ako 120 medových týždňov. United ho požiadali, aby bol pri zostavovaní jedálneho lístka v kluboch Polaris, no užíva si aj ďalší bonus: Mercedes má vždy pripravený na letisku, ak by sa potreboval rýchlo presunúť a stihnúť nasledujúci spoj.



Takáto úroveň služieb sa zdá byť takmer mýtická, no americký cestovateľ T. Stuker len ťaží z výhod svojho preukazu z 90. rokov, vďaka ktorému má svet skutočne na dosah ruky.