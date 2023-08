Akcie amerických staviteľov domov popierajú konvenčnú múdrosť o účinkoch rastúcich hypotekárnych sadzieb a posilňujú svoje pozície; najnovšie sa im podarilo prilákať 814 miliónov dolárov od Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Aj analytici sú stále optimistickí, uvádzajú noviny Financial Times.



Berkshire kúpila akcie spoločností DR Horton, Lennar a NVR. Tie v tomto roku vzrástli približne o tretinu za kus, čím výrazne prekonali akciový index S&P 500. Akcie konkurenčnej PulteGroup vzrástli o niečo viac ako 80 percent.



Úrokové sadzby hypoték sa za posledný rok a pol zdvojnásobili, čo zvýšilo náklady na financovanie bývania. Pre staviteľov domov to však bolo prínosom, pretože rýchly nárast sadzieb v skutočnosti uväznil mnohých vlastníkov v ich súčasných nehnuteľnostiach, čím sa znížil počet domov v ponuke na predaj. Potenciálni kupcovia sa tak museli obzerať po nových nehnuteľnostiach.



„Nikto by netvrdil, že toto nie je cyklické odvetvie, ale veľkí stavitelia domov ukázali, že dokážu spravovať svoje súvahy aj prostredníctvom scenára, ktorý by mohol byť zlý,“ povedal analytik Bank of America Rafe Jadrosich. „Náš názor je taký, že tento sektor ponúka viacero výhod,“ dodal.

Ako zaplniť prázdnotu

Podľa prieskumu JPMorgan Chase asi tri štvrtiny majiteľov domov v USA majú hypotéky s úrokmi nižšími ako štyri percentá. Z údajov Asociácie hypotekárnych bankárov vyplýva, že nové úvery predstavovali minulý týždeň v priemere 7,16 percenta, čo je úroveň naposledy zaznamenaná v roku 2001. Mnohé americké domácnosti si zvyčajne požičiavajú na základe 30-ročných fixných úrokových sadzieb.



„Ponuka je obmedzená, dopyt sa vracia k cenovo dostupným riešeniam. Stavitelia budú musieť postaviť viac domov, aby zaplnili prázdnotu,“ povedal výkonný predseda Lennaru Stuart Millar.



Ceny amerických domov sa po minuloročnom poklese začali dvíhať. Analytici Goldman Sachs tento týždeň zvýšili svoje predpovede cien nehnuteľností v USA na rok 2023 na 1,8-percentný nárast z 2,2-percentného poklesu. Ako dôvod uvádzajú slabú ponuku bývania a vyšší než očakávaný dopyt.



Robert Dietz, hlavný ekonóm Národnej asociácie staviteľov domov, uviedol, že nová výstavba zvyčajne tvorí 12 percent celkového inventára bývania, ale v súčasnosti predstavuje najmenej 30 percent celkového trhu. Tempo výstavby nových rodinných domov vzrástlo v júli v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer o desať percent.

Existujú aj obavy a riziká

Jednou z obáv na trhu teraz je, že keď stavitelia domov zvýšia produkciu, obmedzenia dodávateľského reťazca a inflácia nákladov by sa mohli vrátiť. Podľa indexu zostaveného Národnou asociáciou staviteľov domov a bankou Wells Fargo tento mesiac dôvera staviteľov domov v USA prvýkrát v tomto roku klesla. Predsedníčka asociácie Alicia Huey uviedla, že určité spomalenie bolo výsledkom „nedostatku stavebných robotníkov“.



Najväčším rizikom je však prudké spomalenie a rozsiahle straty pracovných miest v americkej ekonomike, keďže vyššie úrokové sadzby pretrvávajú. Je veľmi ťažké kúpiť si dom, keď človek nemá prácu, konštatuje analytik UBS John Lovallo.