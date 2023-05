Priemerný Američan zdedí podľa analýzy univerzity v Pensylvánii po svojich starých rodičoch asi 1 500 dolárov. Na druhej strane superbohatí môžu vnúčatám odkázať milióny, upozorňuje portál businessinsider.com.



Vďaka výnimkám pri platení daní prijatých počas Trumpovej vlády sa bohatí pri prevode majetku vyhýbajú vysokému zdaneniu tým, že ho prenechajú dedičom aj na niekoľko generácií dopredu. Príkladom sú niektoré z najbohatších amerických rodín: Pritzkerovci, ktorí vlastnia hotely Hyatt, Wrigleyovci so svojím bohatstvom postaveným na biznise so žuvačkami či Bezosova rodina. Takzvané dynastické trusty umožňujú bohatým daňovým poplatníkom zaopatriť až štyridsať generácií, no k zdaneniu dochádza len raz.



Podľa spoločníka medzinárodnej právnickej firmy Withers Bergman Sandyho Christophera sú trusty v poslednom čase čoraz obľúbenejšie. Táto daň, známa aj ako GST (daň z tovarov a služieb), predstavovala v roku 1986 daňovú výnimku milión dolárov. Vďaka legislatívnej zmene v roku 2017 to teraz zodpovedá oslobodeniu od federálnej dane z nehnuteľností a darov vo výške 12,92 milióna dolárov na jednotlivca a 25,84 milióna dolárov na manželský pár. „Oslobodenie od dane s preskakovaním generácií je rozšírené medzi ľuďmi, ktorí poskytujú významné dary, vytvárajú trusty a budujú štruktúrované formy bohatstva,“ dôvodí S. Christopher.



Daňová výnimka sa na konci roka 2025 má znížiť na polovicu. Niektoré bohaté rodiny sa však nádejajú, že príde ďalšia zmena legislatívy, ktorá daňové zvýhodnenie predĺži.

Stáročia trvajúce trusty

Za súčasných podmienok je dĺžka trvania trustu vopred určená pri jeho založení. Keďže sú zvyčajne vytvorené na dlhodobo, vymenúva sa korporátny správca, ako je banka alebo iná finančná inštitúcia, napríklad JPMorgan alebo Northern Trust. Dediči nevlastnia majetok priamo, ale majú právo na príjem z fondu, ktorý podlieha dani z príjmu, ale nie dani z tovarov a služieb. V prípade nehnuteľností majú dedičia právo majetok doživotne užívať, ale nie sú jeho vlastníkmi.



Aj keď trust môže trvať stáročia a jeho aktíva sa zhodnocujú exponenciálne, daň z preskočenia generácií sa platí len raz. Akýkoľvek zostávajúci majetok pripadne konečným dedičom a započíta sa do ich zdaniteľného majetku.

Väčšina Christopherových klientov nemá záujem o trvalé uchovanie svojho bohatstva. „Majú krátkodobé alebo strednodobé záujmy o svoju rodinu,“ hovorí. Zvyčajne podľa neho prevláda snaha udržať podniky v rodine a chrániť majetok pred veriteľmi.

Dlhoročný právnik Jere Doyle si myslí, že trusty siahajúce až po 40 generácií sú ohromujúce. „Neviem si predstaviť, že niečo vydrží tisíc rokov,“ povedal pre Insider. Už aj 90 až 100 rokov je podľa neho dosť dlhý čas, pričom klientom radí, aby nevytvárali trusty, ktoré majú existovať prakticky naveky.



„Možno to znie dobre z hľadiska daňového zvýhodnenia, ale musíte sa na to pozrieť aj z praktického hľadiska. Kto budú vaši vnuci? Kto budú vaši pravnuci?“ povedal J. Doyle. „Mohlo by to narásť do celých ton peňazí a títo ľudia nikdy nebudú mať motiváciu pracovať, zarábať, niečo zo seba dostať a vrátiť spoločnosti,“ dodal.