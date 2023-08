Na problémy spojené s konzumáciou alkoholu zomiera viac amerických žien ako kedykoľvek predtým. Z najnovšej analýzy Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb vyplýva, že úmrtia žien súvisiace s alkoholom sa medzi rokmi 2018 a 2020 zvýšili o takmer 15 percent ročne. Pandémia tento trend ešte zhoršila, píše Bloomberg.

„Ak sa vrátime do roku 1990, malo problémy s konzumáciou alkoholických nápojov päťkrát viac mužov ako žien – teraz je to len dvakrát viac,“ hovorí riaditeľ Národného inštitútu pre alkoholizmus George Koob. Pitie mužov podľa neho kleslo, zatiaľ čo ženy pijú viac. „Rodové rozdiely sa zbližujú.“ Znižuje sa aj vek, v ktorom ženy začínajú nadmerne piť. Tie vo vysokoškolskom veku už predbiehajú svojich mužských rovesníkov.

Keď sa ženy skoro vydávali a mali deti, situácia nebola taká kritická. Keďže čoraz viac z nich tieto „tradičné“ úlohy odkladá alebo sa ich zrieka, nadmerné pitie alkoholu pretrváva dlhšie. Podľa nedávnej štúdie je oneskorené materstvo jedným z faktorov, ktoré vytvárajú väčšiu skupinu žien ohrozených poruchou závislosti od alkoholu.

„Nárast spotreby alkoholu a nadmerného pitia badať u žien s najvyššími úrovňami vzdelania, rodinných príjmov, ako aj s povolaniami, ktoré sa považujú za prestížnejšie,“ hovorí autorka štúdie a epidemiologička z Kolumbijskej univerzity Katherine Keyesová.



Za mnoho môže aj fenomén #winemom alebo kampane typu „rosé celý deň“ . Výskumníci sa domnievali, že dlhoročné šírenie vnemov o pití matiek na zmiernenie stresu môže prispieť k zásadnému posunu v prijateľnosti pitia. Marketingový tlak na predaj ženského alkoholu je až desivo podobný propagácii „elegantnej“ značky Virginia Slims koncom 60. rokov, ktorá viedla k výraznému zvýšeniu miery fajčenia medzi ženami, hovorí psychologička Dawn Sugarmanová.

To naznačuje, že orgány verejného zdravotníctva musia zvýšiť povedomie žien o zdravotných dôsledkoch vysokorizikového pitia. Ženské telo obsahuje menej vody (ktorá môže riediť alkohol), viac tuku (ktorý ho dokáže zadržať) a nižšie hladiny metabolického enzýmu (ktorý ho rozkladá skôr, ako sa dostane do krvného obehu). „Je tu rýchlejšia progresia k poruche užívania alkoholu ako u mužov a ženy sú náchylnejšie na „opicu“, zápal pečene, kardiovaskulárne ochorenia a dokonca aj niektoré druhy rakoviny,“ hovorí G. Koob.



Verejní zdravotníci by sa mali sústrediť nad rámec otázky: „Koľko nápojov každý týždeň vypijete?“ a poskytnúť dôslednejšie informácie o zvýšených zdravotných následkoch pre ženy, ako aj vysvetliť výhody zrieknutia sa alkoholických nápojov, doplnil ešte odborník.

