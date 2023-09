Spojeným štátom sa darí v boji s infláciou, v budúcom roku sa tak očakáva znižovanie základných úrokových sadzieb. Investori do dlhopisov na tom môžu zarobiť. Informovala o tom investičná platforma Portu, podľa ktorej americké dlhopisy zaznamenali prílev kapitálu už 35 týždňov v rade, pričom iba za posledný týždeň si pripísali dve miliardy dolárov, respektíve približne 1,87 miliardy eur.

Správa Portu uviedla, že z hľadiska vhodného času na investície do dlhopisov bude dôležité, či v druhom štvrťroku 2024 zníži americký Fed základné úrokové sadzby. „Tomuto kroku nahráva vývoj inflácie v Spojených štátoch, ktorá síce v júli vzrástla o dve desatiny na 3,2 percenta, no trh čakal ešte vyššie čísla. Preto by Fed mohol po dlhej dobe svoje úrokové sadzby znížiť," uviedla marketingová špecialistka spoločnosti Tereza Suntychová.

Úprava sadzieb sa podľa Portu prejaví aj na dlhopisovom trhu. Platí totiž, že s rastúcimi úrokovými sadzbami klesá hodnota už skôr vydaných dlhopisov, ktoré sú úročené horšie. Keďže ponúkajú nižší výnos než nové, nie sú na trhu až také žiadané. Práve preto dlhopisové trhy výrazne klesli, keď začali centrálne banky v reakcii na prudký rast inflácie úrokové sadzby zvyšovať. „Teraz sa očakáva opačný vývoj, “ dodala Suntychová.

Analytik Portu Marek Malina uviedol, že pre inverzný vzťah medzi úrokovými sadzbami a cenami dlhopisov sa do nich oplatí investovať v dobe, keď sú sadzby na trhu vyššie. „Nielenže ponúkajú lepšie úročenie, ale po následnom poklese úrokov centrálnej banky ich hodnota stúpne,“ vysvetlil. Práve preto môže podľa neho byť prelom rokov 2023 a 2024 pre investovanie do dlhopisov tým správnym obdobím. Dodal, že platí, že pri investovaní je dôležitejšia jeho dlhodobosť a pravidelnosť než snaha o jeho presné načasovanie.

Dodal, že potrebné je aj rozlišovať štátne a korporátne dlhopisy. Štátne podľa neho bývajú spravidla menej rizikové, ani to ale neplatí vždy.

„Napríklad dlhopis Apple bude výrazne menej rizikový než ten vydaný rozvojovou krajinou s vysoko deficitným hospodárením. Technologický gigant sa totiž s vysokou pravdepodobnosťou nedostane do problémov, kvôli ktorým by dlhopis nemohol preplatiť. Ale nižší bude aj výnos, ktorý ponúkne. Preto by sa ľudia, ktorí dlhopisy zvažujú, nemali automaticky ulakomiť na prísľuby nadštandardne vysokých výnosov a radšej voliť overené tituly a riešenia," uzavrel Malina.