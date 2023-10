Automobilky v USA evidovali v treťom štvrťroku 2023 nárast predaja nových vozidiel. A to napriek vysokým cenám, rastúcim úrokovým sadzbám a napriek obmedzenému štrajku v ich závodoch v Detroite. Celkovo sa predaj nových vozidiel v USA za tri mesiace do konca septembra 2023 zvýšil o 16,3 percenta, keďže dopyt spotrebiteľov zostal silný, a to aj vzhľadom na priemernú sadzbu úveru na nové vozidlá na úrovni 7,4 percenta.

Podľa Motorintelligence.com predali automobilky v USA od júla do septembra štyri milióny vozidiel. General Motors zaznamenal nárast predaja o 21,2 percenta na 674-tisíc áut, zatiaľ čo predaj Toyoty na americkom trhu stúpol o 12,2 percenta na 590-tisíc vozidiel. Údaje ukázali tiež zvýšenie predaja modelov Honda o 52,7 percenta, Nissan o 40,8 percenta Hyundai o 10,2 percenta a Kia o 13,8 percenta. Predaj automobilovej skupiny Stellantis však klesol o 1,3 percenta. Spoločnosť J.D. Power uviedla, že v septembri vzrástol predaj áut v USA o 19 percent.

Predaj elektrických vozidiel za prvých deväť mesiacov roka stúpol o 50,9 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čím sa trhový podiel elektromobilov zvýšil na vyše 7,5 percenta. Spotrebitelia v USA kúpili od januára do septembra takmer 876-tisíc elektromobilov.

Analytici uviedli, že štrajk odborového zväzu United Auto Workers v závodoch General Motors, Stellantis a Ford mal malý vplyv na predaj. Štrajk bol totiž počas posledných dvoch septembrových týždňov obmedzený len na tri montážne závody a relatívne málo modelov.