Milióny mailov určených členom americkej armády za posledné roky skončili v Mali kvôli tomu, že autori namiesto armádnej koncovky „.mil“ omylom uviedli malijskú doménu „.ml“. Napísal to v pondelok denník Financial Times (FT), podľa ktorého sa tento „preklepový únik" informácií týka aj vysoko citlivých údajov, ako sú diplomatické podklady či detaily o presunoch dôstojníkov.

Problém je pre Američanov o to vážnejší, že správa domény „.ml“ prechádza späť do rúk malijskej vlády, ktorá má blízko k Rusku. Malijské úrady teraz budú môcť odklonené maily adresované americkej armáde zhromažďovať. Vojenská vláda západoafrickej krajiny na žiadosť o komentár nereagovala.

Posledných desať rokov malijskú doménu prevádzkovala firma holandského podnikateľa Johannesa Zuurbiera. Ten podľa FT amerických činiteľov opakovane upozorňuje, že u neho končia materiály určené vojenským činiteľom, problém však pretrváva. „Toto riziko je skutočné a mohli by ho zneužiť protivníci Spojených štátov,“ napísal v novom varovaní tento mesiac.

Na začiatku roka si začal chybne nasmerované e-maily ukladať v snahe presvedčiť Američanov, aby vec brali vážne. Odvtedy ich nazbieral vyše 100-tisíc. Veľkú časť neúmyselnej prevádzky na malijskú doménu tvorí spam a medzi správami nie sú žiadne materiály označené ako utajované, avšak niektoré obsahujú údaje o príslušníkoch armády či jej externých spolupracovníkoch, píše FT.

„Ich obsah zahŕňa röntgeny a zdravotnícke dáta, informácie z dokladov totožnosti, zoznamy posádok lodí, zoznamy personálu na základniach, mapy areálov, fotografie základní, správy námornej inšpekcie, zmluvy, trestné oznámenia proti vojakom, interné vyšetrovanie šikanovania, oficiálne harmonogramy ciest, rezervácie a daňové a finančné záznamy,“ napísal denník.

Pentagon berie problém vážne

Jeden z tohtoročných e-mailov s preklepom v koncovke obsahoval detaily cestovných plánov generála Jamesa McConvillea, čo je veliteľ amerických pozemných síl. E-mail uvádzal podrobnosti o rezervácii v hoteli Grand Hyatt v indonézskej Jakarte, kam generál so svojou delegáciou v máji cestoval, ako aj jeho itinerár.

Hovorca Pentagonu Tim Gorman uviedol, že ministerstvo obrany „o probléme vie“ a „berie vážne“ všetku nepovolenú manipuláciu s citlivými informáciami. Podľa neho používa mechanizmus, ktorý automaticky blokuje e-maily odosielané z armádnych účtov na adresy zahŕňajúce malijskú doménu.

Bývalý šéf americkej Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA) a armádnych kybernetických operácií Mike Rogers upozornil, že na spravodajské účely môžu v prípade dlhodobého prístupu poslúžiť aj materiály, ktoré nie sú vedené ako utajované. „Nie je to neobvyklé,“ povedal. „Nie je mimo normu, že ľudia robia chyby, ale otázkou je rozsah, doba a citlivosť informácií,“ dodal.