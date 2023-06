Akcie v Spojených štátoch začali týždeň poklesom. Investori sa sústredili na vývoj v Rusku a ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou. Hlavnými porazenými boli veľké technologické spoločnosti na čele s akciami Meta Platforms, Alphabet a Tesla.

Index Dow Jones sa znížil o 12,72 bodu, teda 0,04 percenta, na 33 714,71 bodu. Širší index Standard & Poor 's 500 klesol o 19,51 bodu, čiže 0,45 percenta, na 4 328,82 bodu. Index technologického trhu Nasdaq sa prepadol o 156,74 bodu, čiže 1,16 percenta, na 13 335,78 bodu.

Hlavné indexy kolísali medzi ziskami a stratami, keďže investori spracovávali dôsledky víkendovej vzbury vagnerovcov. Vzbura vyvolala otázky o budúcnosti prezidenta Vladimira Putina.

Subindex energetického sektora S&P posilnil pre rastúce ceny ropy. Akcie výrobcu elektromobilov Lucid Group vzrástli aj v dôsledku dohody s britskou spoločnosťou Aston Martin. Akcie farmaceutickej spoločnosti Pfizer však klesli, keďže spoločnosť pozastavila vývoj experimentálneho lieku na obezitu a cukrovku. Strácali aj výrobcovia zbraní Lockheed Martin a Northrop Grumman.

Obchodníci očakávajú ďalšie zvýšenie sadzieb

Minulý týždeň Nasdaq prerušil svoju osemtýždňovú sériu rastu po tom, čo šéf Fedu Jerome Powell naznačil, že by mohlo prísť ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Tento týždeň budú trhy sledovať množstvo ekonomických údajov vrátane inflácie a spotrebiteľského sentimentu a ďalší Powellov prejav, ktorý by mohol poskytnúť viac informácií o plánoch Fedu. Obchodníci v súčasnosti očakávajú ďalšie zvýšenie sadzieb v júli a predpokladajú, že úrokové sadzby v USA potom zostanú stabilné až do konca roka.

Americký dolár klesol

Americký dolár sa oslabil voči košu popredných svetových mien. Stratil najmä voči japonskému jenu, ktorý podporili komentáre vysokopostaveného predstaviteľa ministerstva financií o možnej intervencii na trhu. Dolár však posilnil voči ruskému rubľu, pričom sa na začiatku vyšplhal na najvyššiu úroveň za posledných 15 mesiacov.

Dolárový index sa oslabil o 0,1 percenta na 102,76 bodu. Euro voči doláru posilnilo o 0,1 percenta na 1,0910 dolára. Dolár k jenu klesol o 0,1 percenta na 143,51 jenu. Kurz eura voči doláru zostal takmer nezmenený na 156,52 jenu.