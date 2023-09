Akcie v Spojených štátoch v piatok po správe z amerického trhu práce prevažne vzrástli. Nárast nezamestnanosti v auguste podľa analytikov posilnil očakávania, že americká centrálna banka tento mesiac ponechá úrokové sadzby bez zmeny. Na devízovom trhu posilňoval dolár.

Index Dow Jones, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, pridal 0,33 percenta a zakončil obchodovanie na 34.837,71 bodu. Širší index S&P 500 posilnil o 0,18 percenta na 4515,77 bodu. Index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, sa znížil o 0,02 percenta na 14.031,81 bodu.

Index Dow Jones za celý týždeň 1,43 percenta, S&P 2,47 a Nasdaq 3,22 percenta.

Americká ekonomika v auguste vytvorila zhruba 187-tisíc nových pracovných miest, čo je o niečo viac, ako sa čakalo. Miera nezamestnanosti v Spojených štátoch však vzrástla na 3,8 percenta z júlových 3,5 percenta. To posilňuje názor, že Fed svoj boj s infláciou vyhráva, a upevňuje očakávania, že centrálna banka sa blíži ku koncu cyklu zvyšovania úrokových sadzieb. To by podľa analytikov mohlo viesť k podstatnému oživeniu akcií.