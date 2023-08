Americké akcie posilnili, pričom k ich rastu prispeli spoločnosti 3M a Goldman Sachs. Dow Jonesov index si pripísal 0,62 percenta a obchodovanie ukončil na úrovni 34 559,98 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,63 percenta na 4 433,31 bodu a index Nasdaq Composite sa zvýšil o 0,84 percenta na 13 705,13 bodu.

Akcie priemyselného konglomerátu 3M posilnili o viac ako päť percent. Reagovali tak na správy médií, že spoločnosť 3M sa blíži k urovnaniu sporu so stovkami veteránov. Tí tvrdia, že zátky do uší vyrobené jednou z divízií spoločnosti ich neochránili pred stratou sluchu. Podľa mediálnych správ by mal konglomerát za urovnanie zaplatiť približne 5,5 miliárd dolárov.

Goldman Sachs získal takmer dve percentá po správe, že uzavrel dohodu o predaji časti svojho biznisu správy majetku spoločnosti Creative Planning.