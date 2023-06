Americké akcie sa na konci týždňa oslabili. Mohli za to komentáre dvoch predstaviteľov Fedu, ktoré zmiernili optimizmus v súvislosti s možným ukončením agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb. Výrazne oslabili akcie Microsoftu, ktoré vo štvrtok naopak stúpli na rekordnú úroveň.

Index Dow Jones klesol o 108,94 bodu, teda 0,32 percenta, na 34 299,12 bodu. Širší index Standard & Poor 's 500 sa znížil o 16,25 bodu, čiže 0,37 percenta, na 4 409,59 bodu. Index technologického trhu Nasdaq sa prepadol o 93,25 bodu, čiže 0,68 percenta, na 13 689,57 bodu. Za celý týždeň ale Nasdaq stúpol a zaznamenal rast ôsmy týždeň za sebou. To je jeho najdlhšia séria týždenného rastu od marca 2019.

Ďalšie zvyšovanie sadzieb

Fed v stredu nechal úroky nezmenené. Naznačil však, že do konca roka by ich mohol zvýšiť o pol percentuálneho bodu. Obchodníci teraz čakajú, že banka v júli zvýši úroky o štvrť percentuálneho bodu, potom by ich však mala nechať bez zmeny, prípadne ich v decembri znížiť. Predstavitelia Fedu sa však v piatok snažili tento optimizmus schladiť. Varovali, že jadrová inflácia neklesá tak, ako sa čakalo, a nie je stále na ceste k dvojpercentnému cieľu.

Akcie čipovej firmy Nvidia dosiahli nový rekord. Banka Morgan Stanley zvýšila cieľovú cenu akcií firmy a označila ju za najlepšiu voľbu medzi americkými polovodičovými firmami. Ku koncu obchodovania však prevažnú časť ziskov vymazali. Oslabili akcie spoločnosti Micron Technology. Firma varovala, že jej globálne tržby budú slabšie pre čínsky zákaz predaja jej pamäťových čipov.

Americký dolár vzrástol

Japonský jen v piatok klesol voči doláru aj euru na nové 15-ročné minimum. Jen reagoval na rozhodnutie japonskej centrálnej banky ponechať mimoriadne nízke úrokové sadzby nezmenené a na prognózu, že inflácia sa v tomto roku spomalí.

Dolárový index, ktorý sleduje výkonnosť dolára voči košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,2 percenta na 102,34 bodu. Euro voči doláru oslabilo o 0,1 percenta na 1,0939 dolára. Dolár voči jenu vzrástol o 1,12 percenta na 141,84 jenu a euro o jedno percento na 155,09 jenu.