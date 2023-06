Americká prokuratúra viní bývalého prezidenta Donalda Trumpa zo zločinu v 37 bodoch. Floridský súd zverejnil päťdesiatstranový dokument s obvinením veľkej poroty. D. Trump, v niektorých bodoch spoločne so svojím osobným asistentom Waltom Nautom, je obvinený okrem iného z marenia spravodlivosti a držania utajovaných informácií, z ktorých niektoré sa týkali vojenských operácií a vojenských kapacít iných štátov. Niektoré z týchto informácií, konkrétne mapu vojenskej operácie, Trump podľa prokuratúry vedome zdieľal s neoprávnenou osobou.

Neodovzdal dokumenty

D. Trumpovi po konci jeho prezidentstva v januári 2021 vznikla povinnosť odovzdať všetky utajované dokumenty a takzvané prezidentské záznamy Národnému archívu USA. D. Trump však niektoré dokumenty odovzdal so značným oneskorením a niektoré neodovzdal vôbec. V jeho floridskom sídle v Mar-a-Lago ich agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) našli až v auguste 2022. Medzi tisíckami nájdených dokumentov bola zhruba stovka označených ako tajné alebo prísne tajné.

Podľa zverejneného obvinenia boli v škatuliach v Trumpovej kancelárii, kúpeľni, sklade niektoré z najcitlivejších amerických vojenských tajomstiev, vrátane informácií o americkom jadrovom programe, vojenských operáciách a kapacitách iných štátov, vrátane ich jadrových programov a amerických plánov akcie v prípade napadnutia krajiny . Dokumenty pochádzali od ministerstva obrany, Ústrednej spravodajskej služby (CIA), Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA) a ďalších agentúr.

Trump poskytol rozhovor

„V júli 2021, keď už nebol prezidentom, poskytol D. Trump rozhovor vo svojej kancelárii v golfovom klube The Bedminster Club,“ stojí v obvinení. D. Trump sa vtedy stretol s dvoma ľuďmi, s ktorými rokoval o písaní knihy. Z prepisu nahrávky rokovania je zrejmé, že D. Trump dotyčným, ktorí nedisponovali bezpečnostnými previerkami, ukazuje dokument, ktorý nazýva prísne tajným a plánom útoku.

„Ako prezident som to mohol odtajniť... teraz už nemôžem, ale stále je to tajné,“ povedal Trump podľa prepisu zvukového záznamu. Stretnutie sa datuje do doby krátko po tom, čo denník The New Yorker napísal, že šéf amerického zboru náčelníkov štábov Mark Milley nariadil svojim podriadeným americkým generálom, aby zabezpečili, že Trump v závere svojho prezidentského mandátu nevydá žiadne rozkazy, ktoré by boli v rozpore so zákonom. Milley sa podľa denníka vtedy obával, že by Trump trval na vojenskom útoku na Irán, informovala stanica CNN, ktorá prepisom nahrávky disponovala už skôr.

Obvinenie bývalého amerického prezidenta z federálnych zločinov nemá v americkej histórii obdobu a teraz prichádza v čase, keď je D. Trump podľa predvolebných prieskumov vedúcim kandidátom na ceste k republikánskej nominácii do volebného boja o Biely dom v roku 2024. Trump sa pred súdom v tejto kauze prvýkrát objaví v utorok v Miami. Jeho prípad bol pridelený sudkyni Aileen Cannonovej, čo americké médiá hodnotia ako malé víťazstvo pre bývalého prezidenta a jeho právny tím. Cannonová už v kauze Trumpových utajovaných dokumentov vydávala čiastkové rozhodnutie v minulom roku, a to skôr v prospech Trumpa. Ako sudkyňu Cannonovú menoval na Floride sám Trump v roku 2020, pripomína agentúra AP.

Krabice s utajovaným materiálom

Trump oznámil, že bol obvinený v súvislosti s nakladaním s tajnými dokumentmi Bývalý americký prezident Donald Trump 8. júna oznámil, že bol trestne obvinený z prechovávania utajovaných dokumentov vo svojom floridskom sídle v Mar-a-Lago, a označil sa za nevinného. Biely dom vec odmietol komentovať. Podľa denníka The New York Times (NYT) Trump čelí siedmim obvineniam, vrátane sprisahania, cieleného zatajovania dokumentov a nepravdivých vyhlásení. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy uviedol, že stojí pri D. Trumpovi a že jeho obvinenie predstavuje temný deň pre Spojené štáty.

Nové obvinenie je pre D. Trumpa ďalšou právnou prekážkou v jeho snahe vrátiť sa po voľbách v roku 2024 do Bieleho domu. NYT píše, že je to vôbec prvýkrát v americkej histórii, keď bývalý prezident čelí federálnemu obvineniu. V apríli si D. Trump v New Yorku vypočul obvinenie v kauze peňazí za mlčanie svedkov. „Skorumpovaná Bidenova administratíva informovala mojich právnikov, že som bol obvinený, pravdepodobne v kauze falošných krabíc," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Dodal, že bol predvolaný, aby sa dostavil na federálny súd v Miami. Vo videu exprezident vyhlásil, že je nevinný a že Spojené štáty sú krajinou v úpadku.

„Je to hoax, celé je to hoax,“ vyhlásil s tým, že ide o zasahovanie do volieb a o snahu zničiť jeho povesť. Denník The Wall Street Journal neskôr informoval, že spoločne s Trumpom neupresneným obvinením čelí aj jeho bývalý osobný asistent z Bieleho domu aj Mar-a-Laga Walt Nauta. Nautou sa vyšetrovatelia podľa WSJ zaoberali, pretože v Mar-a-Lagu pracoval ako údržbár a Trumpov asistent a pomáhal so sťahovaním krabíc s utajovaným materiálom.

Problémy sa stupňujú

Náutov advokát prípad pre denník odmietol komentovať, D. Trump na vec reagoval vyhlásením na Truth Social: „Snaží sa zničiť jeho život, tak ako život množstva ďalších, v nádeji, že povie zlé veci o Trumpovi. On je silný, odvážny a je veľkým patriotom. FBI a (ministerstvo spravodlivosti) sú SKORUMPOVANÉ!“ napísal D. Trump na svojej sociálnej sieti. Krátko potom, čo WSJ s odvolaním sa na zdroje oboznámené s vyšetrovaním napísal o obvinení Nautyho, informovala agentúra Reuters, že Trumpov tím obhajcov opúšťajú advokáti Jim Trusty a John Rowley.

Obaja muži boli výraznými tvárami Trumpových káuz, osobne rokovali priamo so zástupcami ministerstva spravodlivosti a komunikovali s médiami. Problémy bývalého prezidenta so zákonom sa stupňujú v čase, keď vedie kampaň s cieľom vrátiť sa do Bieleho domu po voľbách na jeseň budúceho roka.

D. Trump už čelí obžalobe prokuratúry v New Yorku, podľa ktorej sfalšoval niekoľko obchodných záznamov v snahe zakryť platbu v čase vrcholiacej predvolebnej kampane v roku 2016. Prokuratúra v štáte Georgia zase vyšetruje pokus D. Trumpa a jeho spojencov zvrátiť nátlakom výsledok voľby2. Najnovšie obvinenie je však podľa agentúry AP zrejme najzávažnejšie. Trump pri odchode z úradu na začiatku roku 2021 prepravil na Floridu škatule s vládnymi dokumentmi, hoci podľa zákona mal všetky oficiálne záznamy na konci jeho mandátu prevziať Národný archív. Archivári od Trumpa síce na začiatku roku 2022 prevzali 15 krabíc obsahujúcich aj dokumenty podliehajúce utajeniu, vo floridskej rezidencii Mar-a-Lago však zostávali ďalšie citlivé materiály.

Neochota spolupracovať

Neochota Trumpovho tímu spolupracovať vyústila vlani v auguste v prehliadku jeho bydliska, pri ktorej agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zaistili okrem iného cez stovku dokumentov označených ako dôverné, tajné či prísne tajné. Republikánsky šéf Snemovne reprezentantov McCarthy na twitteri uviedol, že stojí pri exprezidentovi, pričom jeho obvinenie označil za veľkú nespravodlivosť a temný deň pre USA.

„Je nezmyselné, aby prezident obžaloval svojho protikandidáta. Joe Biden uchovával tajné dokumenty celé desaťročia,“ uviedol McCarthy. „Ja a každý Američan, ktorý verí v právny štát, stojíme na strane prezidenta Trumpa proti tejto veľkej nespravodlivosti,“ dodal. D. Trump sa v súčasnej dobe nachádza v Bedminstri v štáte New Jersey. Agentúra AP s odkazom na nemenovanú informovanú osobu uvádza, že prokurátori Trumpových právnikov kontaktovali krátko predtým, ako exprezident oznámil, že bol obvinený. Podľa AP do 20 minút od oznámenia svojho obvinenia Trump začal zbierku na svoju kampaň pred prezidentskými voľbami v roku 2024.