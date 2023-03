Ako uviedla agentúra Reuters, americká ministerka financií, Janet Yellenová novej dozornej rade zloženej z akademikov, odborníkov zo súkromného sektora a neziskových organizácií oznámila, že v porovnaní s 80. rokmi minulého storočia došlo za posledných päť rokov k päťnásobnému nárastu ročného počtu katastrof v hodnote miliárd dolárov, a to aj po zohľadnení inflácie.

,,Klimatické zmeny už majú na Spojené štáty značný hospodársky a finančný vplyv a v nasledujúcich rokoch môžu spôsobiť straty hodnoty aktív, ktoré by sa mohli rozšíriť do celého finančného systému Spojených štátov", varovala v utorok ministerka financií Janet Yellenová.

,,Oneskorený a neusporiadaný prechod na hospodárstvo s nulovou čistou hodnotou môže taktiež viesť k otrasom vo finančnom systéme," konštatovala Yellenová.

Podľa jej slov silné búrky a požiare v štátoch ako Kalifornia, Florida a Louisiana, tornáda na juhu a silnejúce búrky na západnom pobreží sú dôkazom toho, ako sa klimatické zmeny neustále stupňujú.

Americká vláda v januári informovala, že rok 2022 sa vyrovnal rokom 2017 a 2011 v počte katastrof s celkovou cenou vo výške najmenej 165 miliárd dolárov.

Počas minulého roka došlo k osemnástim poveternostným a klimatickým katastrofám, z ktorých každá stála najmenej jednu miliardu dolárov, vrátane dvoch tornád na juhu a juhovýchode v marci a apríli a rozsiahlych lesných požiarov na západe.

Yellenová vyhlásila, že nový poradný výbor pre finančné riziká súvisiace s klímou, ktorý v októbri minulého roka zriadila Rada pre dohľad nad finančnou stabilitou (FSOC), by mal posilniť úsilie Spojených štátov o zmiernenie rizík, ktoré klimatické zmeny predstavujú pre finančnú stabilitu.

,,CFRAC je jasným dôkazom vážnosti, s akou regulačné orgány Spojených štátov berú hrozbu zvyšujúcich sa rizík súvisiacich s klímou vo finančnom systéme," poznamenal John Morton, bývalý poradca Yellenovej.

Vďaka rozsiahlej škále odborníkov by rada poskytovala poradenstvo FSOC pri riešení problému, ktorý Morton označil za ,,vznikajúce riziko pre stabilitu finančného systému Spojených štátov".

Úrad pre dohľad nad menou, Federálny úrad pre poistenie vkladov a Federálny rezervný systém vydali množstvo nových nariadení o riadení rizík súvisiacich s klímou po tom, čo najvyšší regulačný výbor Spojených štátov FSOC v októbri 2021 prvýkrát označil klimatické zmeny za ,,vznikajúcu hrozbu" pre finančnú stabilitu Spojených štátov.

Federálny úrad pre poisťovníctvo takisto vydal návrh na zhromažďovanie údajov od poisťovateľov s cieľom posúdiť klimatické riziko a Fed v januári informoval, že vykoná pilotnú analýzu klimatických scenárov s cieľom preskúmať postupy riadenia klimatických rizík v bankách.

V apríli by mala americká Komisia pre cenné papiere a burzy zverejniť nové pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácií o klimatických zmenách v podnikoch.

Bidenova administratíva však čelí tvrdým námietkam zo strany republikánov, ktorí tvrdia, že agentúry napísali pravidlá mimo právneho procesu. Republikánski lídri chcú využiť svoju tesnú kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, aby obmedzili administratívny dohľad nad klimatickými pravidlami a ďalšími záležitosťami.

Yellenová uviedla, že udalosti súvisiace s klimatickými zmenami už spôsobili, že poisťovne zvýšili sadzby alebo prestali poskytovať poistenie v rizikových oblastiach, čo by mohlo mať katastrofálne dôsledky pre majiteľov domov a hodnotu ich majetku. To by sa podľa nej mohlo premietnuť aj do iných častí finančného systému.