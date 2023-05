Členka Kongresu Angie Craigová od uchádzačov o prácu v jej kancelárii nebude požadovať bakalársky titul. Kandidátov bude hodnotiť na základe pracovných skúseností a zručností. Týmto krokom by politička chcela poukázať na zastaranú metódu prijímania nových zamestnancov, ktorá spomaľuje ekonomickú obnovu krajiny, informuje agentúra Bloomberg.

Angie Craigová je presvedčená, že kariéru človeka by nemal predurčovať akýsi kus papiera, ale pracovná morálka, skúsenosti, schopnosti či to, ako k práci pristupuje. Jej odpoveď je reakciou na „papierový strop“. Ide vlastne o to, že zamestnávatelia od budúcich zamestnancov požadujú vysokoškolský diplom. Podľa mnohých však táto podmienka neprospieva ekonomickej mobilite a často znevýhodňuje veteránov, nebelochov či ľudí z vidieka.

Pracovníci Kongresu nemusia mať tituly. Aj napriek tomu je Craigová možno jeho prvou členkou, ktorá ich od kandidátov nebude požadovať.