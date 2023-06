Spoločnosť Caterpillar Inc. otvorila v Košiciach centrum pre vývoj digitálnych aplikácií. Do konca roka plánuje prijať desiatky IT pracovníkov, v najbližších rokoch to majú byť až stovky zamestnancov, investícia bude v miliónoch dolárov. Oznámili to v Košiciach predstavitelia spoločnosti.

Centrum bude mať na starosti vývoj softvérových produktov pre americkú spoločnosť, ktorá je známa výrobou a predajom strojov a motorov. „V Európe sme v podstate jediné primárne vývojové centrum, ktoré má rásť,“ uviedol riaditeľ Caterpillar Slovakia, s. r. o., Marek Uhrín.

Nábor pracovníkov sa už začal, plánom je získať ich niekoľko desiatok do konca roka. „Predpokladáme ich stovky, nemáme presný časový rámec, ale cieľom je zamestnať najlepších ľudí. Zatiaľ nemáme presnú sumu investícií, ale určite to budú milióny dolárov,“ povedal viceprezident Caterpillar Inc. Ogi Redzic.

Súčasťou aktivít centra bude spolupráca s košickými univerzitami.