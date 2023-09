Americké automobilky a miestna ekonomika sa už začali zotavovať z následkov pandémie a krízy polovodičov, keď sa odborový zväz United Auto Workers začal vyhrážať niekoľkodňovým štrajkom, ktorý by mohol spôsobiť vyššiu infláciu a ekonomické škody, píše agentúra Bloomberg.

Ďalekosiahle následky štrajku

Desaťdňový štrajk proti spoločnostiam General Motors, Ford a Stellantis by znížil hrubý domáci produkt Spojených štátov o 5,6 miliardy dolárov a pravdepodobne vtiahol ekonomiku štátu Michigan do recesie. Uviedla to ekonomická poradenská firma Anderson Economic Group. Štrajk by takisto mohol spôsobiť nedostatok niektorých modelov automobilov a nárast cien, ktoré po dosiahnutí rekordne vysokých úrovní konečne začali klesať.

Ak predseda odborov UAW Shawn Fain vo štvrtok naplní hrozby o štrajku, bude to mať ďalekosiahle následky. Tie by na svojej koži pocítili najmä dodávatelia a ich zamestnanci. Okrem toho by došlo k poklesu cien ocele a iných kľúčových komodít automobilového priemyslu.

Ekonomické škody v štátoch Michigan, Ohio a Wisconsin by mohli americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi sťažiť víťazstvo v prezidentských voľbách v roku 2024. Demokrati si budú Biely dom chcieť udržať a budú sa spoliehať práve na podporu týchto troch štátov.

Pripravení konať

UAW tvrdí, že je s firmami General Motors, Ford a Stellantis pripravený rokovať deň i noc, aby do 14. septembra získal novú zmluvu.

„Sme pripravení rokovať v Detroite 24 hodín denne, tak ako tomu bolo počas posledných siedmich týždňov od odovzdania našich požiadaviek,“ uviedol Fain vo vyhlásení.

Predseda UAW dodal, že zástupcovia odborov sa v nedeľu stretli s automobilkami General Motors a Ford, pričom stretnutie so Stellantisom bolo naplánované na pondelok ráno. „Situácia sa hýbe, ale hýbe sa veľmi pomaly. Už máme len štyri dni a pred sebou dlhú cestu,“ zdôraznil Fain.

Guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová minulý týždeň v rozhovore pre Bloomberg News povedala, že smerovanie rokovaní jej robí obavy. Politička absolvovala rozhovory s vedúcimi predstaviteľmi všetkých troch automobiliek, ako aj zástupcami odborov. Podľa svojich slov sa chcela pokúsiť predísť štrajku, no dodala, že „nie je jasné“, čo viac môžu ona a jej štát v tejto situácii urobiť.

Požiadavky a protinávrh

Fain žiada automobilky o obnovenie príspevkov na dôchodok a dôchodkovú zdravotnú starostlivosť, k zrušeniu ktorých došlo v roku 2007, keď priemysel smeroval do krízy. Ďalšou z jeho požiadaviek je 46-percentné zvýšenie platu počas štyroch rokov, 32-hodinový pracovný týždeň a obnovenie prídavkov na životné náklady. Okrem toho žiada zrušiť platové úrovne, ktoré starším zamestnancom poskytujú lepšiu kompenzáciu.

Automobilky odhadujú, že splnenie Fainových požiadaviek by počas štyroch rokov viedlo k zvýšeniu nákladov o 80 miliárd dolárov, pričom väčšinu z tejto sumy by tvorili náklady na dôchodky a dôchodkovú zdravotnú starostlivosť.

GM ponúkla zvýšenie miezd o 16 percent a žiadne z dôchodkových benefitov, ktoré Fain požadoval. Ford prišiel s podobným návrhom. Stellantis ponúkil zvýšenie platu o 14,5 percent pre väčšinu zamestnancov zväzu. UAW všetky tri ponuky odmietol.