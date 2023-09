Americká centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Zároveň však signalizovala, že do konca roka počíta s ešte jedným zvýšením sadzieb a že úrokové sadzby zostanú vysoko dlhší čas.

Menový výbor ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 22-ročnom maxime v pásme 5,25 percenta až 5,50 percenta.

FOMC od marca 2022, keď spustil aktuálny cyklus sprísňovania s cieľom utlmiť infláciu, zvýšil úrokové sadzby jedenásťkrát celkovo o 525 bázických bodov. Tempo rastu spotrebiteľských cien však napriek tomu zostáva nad dvojpercentným inflačným cieľom Fedu. V auguste sa medziročný rast spotrebiteľských cien v USA zrýchlil už druhý mesiac po sebe, a to na 3,7 percenta z 3,2 percenta v júli.

FOMC v posledných mesiacoch výrazne spomalil tempo zvyšovania sadzieb, keďže vplyv skorších zvýšení sa začal prejavovať v ekonomike.

Fed aktuálne očakáva, že do konca tohto roka zvýši úrokové sadzby ešte raz. Na budúci rok potom počíta s dvomi zníženiami, čo je o polovicu menej, než signalizoval v júni. To by znamenalo, že hlavná sadzba by sa na konci roka 2024 mala nachádzať na úrovni okolo 5,1 percenta.

Fed prognózuje vyššie sadzby, než doteraz, aj v rokoch 2025 a 2026. V roku 2025 počíta s kľúčovou sadzbou na úrovni 3,9 percenta a v roku 2026 na úrovni 2,9 percenta.