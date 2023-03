Americká automobilka Ford Motor očakáva v tomto roku stratu vo svojom segmente elektromobilov na úrovni približne 3 miliardy dolárov (2,78 miliardy eur). V ďalších divíziách však počíta s prevádzkovým ziskom.

Divízie Ford Blue a Ford Pro sú ziskové

Firma rozčlenila svoj biznis na tri divízie - Ford Blue určenú na výrobu áut so spaľovacím motorom, Ford Model e so zameraním na elektrické vozidlá a Ford Pro pre úžitkové autá a servis. Od výsledkov za 1. štvrtok tohto roka, ktoré zverejní 2. mája, začne spoločnosť prezentovať svoje výsledky po divíziách, namiesto po regiónoch, ako to robila pôvodne.

Ford potvrdil, že divízie Ford Blue a Ford Pro sú ziskové a v dobrej pozícii na ďalší rast. V prípade Ford Blue firma tento rok očakáva, že jej zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahne približne 7 miliárd dolárov (6,48 miliardy eur) a v prípade Ford Pro predpokladá spoločnosť EBIT na úrovni takmer 6 miliárd dolárov. V prípade Ford Model e automobilka počíta so stratou zhruba 3 miliardy dolárov, očakáva však, že divízia by mala do konca roka 2026 vykázať zisk.

Vykazovanie tržieb za regióny

Čo sa týka zverejňovania výsledkov za regióny, finančný riaditeľ Fordu John Lawler povedal, že Ford bude vykazovať tržby na kvartálnej a ročnej báze, ako aj podiely na trhu, už iba za päť najväčších globálnych trhov, nie za jednotlivé regióny.

V minulom roku Ford vykázal napríklad v Číne stratu pred zdanením na úrovni 600 miliónov dolráov, v Európe vykázal nulový zisk a mierny zisk zaznamenal v Južnej Amerike, konkrétne na úrovni 400 miliónov dolárov. Jeho biznis ťažil najmä z trhu Severnej Ameriky, kde zisk pred úrokmi a daňami dosiahol 9,2 miliardy dolárov.